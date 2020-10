Khởi tố, bắt giam nam thanh niên chém bé gái bị thương tại Đam Rông

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đam Rông cho biết, đã tổ chức thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Sruk K’Thi (26 tuổi, trú tại thôn 5, xã Liêng S’Rônh) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.



Nam thanh niên nghi ngáo đá chém bé 9 tuổi lún hộp sọ

Đối tượng Sruk K’Thi





Trước đó, vào chiều ngày 28/3, một nhóm khoảng 10 thanh niên đi trên 5 xe máy chạy nẹt pô gây mất an ninh trật tự dọc trên tuyến Quốc lộ 27. Lúc này, người dân bên đường nhắc nhở, những thanh niên trên không những không nghe mà còn chửi bới và dùng gạch đá ném vào người dân.



Nhận tin báo, 2 đồng chí Công an viên của xã Đạ R’Sal đến giải quyết thì các đối tượng bỏ chạy. Một lúc sau, Sruk K’Thi cùng 1 đối tượng quay lại, thấy một số Công an viên đang ngồi uống nước trong nhà ông Nguyễn Văn Hùng (trú tại thôn Phi Jut, xã Đạ Rsal), các đối tượng lao vào nhà và dùng dao chém nhầm vào cháu Nguyễn Thị Mỹ Duyên (12 tuổi, là con ông Nguyễn Văn Hùng). Hậu quả của hành vi côn đồ trên làm cháu Duyên bị thương 2 ngón tay bàn tay trái, gây thương tích 6%.



Mặc dù nạn nhân bị thương tích nhỏ, các đối tượng sau đó đến trình bày do say rượu và đã xin lỗi, đền bù một phần chi phí thuốc men cho bị hại.



Tuy nhiên, nhận thấy hành vi của các đối tượng thể hiện thái độ hung hãn, côn đồ, coi thường pháp luật. Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đam Rông đã củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, bắt giam bị can để điều tra. Các quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.



Riêng đối tượng đi cùng Sruck K’Thi do dưới 18 tuổi, mặc dù bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.



Được biết, Sruk K’Thi là đối tượng đã có 1 tiền sự, 2 tiền án về các Tội trộm cắp tài sản và Cố ý làm hư hỏng tài sản. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đam Rông tiếp tục điều tra, làm rõ.

