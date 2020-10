Huyện Đăk Hà: 3 ô tô tông nhau, 2 người bị thương

Vào lúc 9h10 ngày 14/10, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 1B, xã Đăk La (huyện Đăk Hà) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô khiến 2 phụ nữ bị thương.



Ia Pa: 3 người tử vong do tai nạn giao thông

Kiềm chế tai nạn giao thông trong đồng bào dân tộc thiểu số





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VT





Theo tìm hiểu ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô biển kiểm soát 43A-505.03 (tài xế nữ, chưa rõ danh tính) đi hướng Đăk Hà - Kon Tum bất nhờ va chạm với ô tô biển kiểm soát 82A-054.10 do tài xế Đinh Hoàng Như Phương điều khiển hướng Kon Tum - Đăk Hà, khiến xe ô tô đi sau biển kiểm soát 82A-066.00 do tài xế Phạm Tuân điều khiển hướng Kon Tum - Đăk Hà không kịp xử lý nên tông nối tiếp vào. Hậu quả 3 xe ô tô bị hư hỏng phần đầu, 2 phụ nữ trong ô tô biển kiểm soát 43A-505.03 bị thương được đưa đi bệnh viện ngay sau khi tai nạn xảy ra.



Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Đăk Hà điều tra làm rõ.

Theo Văn Tùng (baokontum)