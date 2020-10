Hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp, 1 người chết

Chỉ trong thời giang hơn 1 giờ đồng hồ, xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Đạ Huoai làm 1 người chết và nhiều phương tiện bị hư hỏng.



Hiện trường vụ tai nạn xe máy tông đuôi xe đầu kéo, khiến 1 người chết



Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16/10, trên Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Madaguôi, huyện Đạ Huoai xảy ra va chạm giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo đậu bên đường khiến 1 người chết. Vào thời điểm trên, anh Trần Văn Đức (21 tuổi, ngụ tại Thôn 1, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc), điều khiển xe máy mang biển số: 49K1-607.89, lưu thông tư hướng TP Bảo Lộc về TP Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm giao thông với xe ô tô tải đầu kéo biển số: 51C-881.70 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số: 51R-240.04 do tài xế Nguyễn Văn Hòa (54 tuổi, ngụ tại Quận 9, TP Hồ Chí Minh) điều khiển đang đậu sát mép đường cùng chiều phía trước. Hậu quả, tai nạn khiến anh Đức tử vong trên đường tới bệnh viện. Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



Tiếp tục vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 16/10 tại km 97 + 300 Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Đạ Mri, huyện Đạ Huoai đã xảy ra va chạm giao thông giữa xe khách và xe tải. Rất may, tai nạn không gây thương vong về người.



Vào thời điểm trên, xe khách (loại 16 chỗ ngồi) mang BS: 51D-49200 do tài xế Nguyễn Văn Bé (42 tuổi, ngụ tại tỉnh Bến Tre điều khiển lưu thông theo hướng Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua thị trấn Đạ M'ri (Đạ Huoai) thì xe khách lấn qua phần đường bên trái xảy ra va chạm giao thông với ô tô tải mang BS: 49C-11665 do tài xế Nguyễn Văn Thông (40 tuổi, ngụ tại xã Gia Hiệp, Di Linh) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến tài xế 2 xe bị trầy xước nhẹ, hư hỏng phần đầu 2 xe.và làm 1 số hành khách hoảng hốt.



