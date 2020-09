Gia đình lo lắng cho sức khỏe võ sư Phạm Đình Quý

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ võ sư Phạm Đình Quý để điều tra về hành vi vu khống nhưng gia đình lại cho rằng hoàn toàn không được công an thông báo

Ngày 29-9, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ ông Phạm Đình Quý (giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng) để điều tra về hành vi vu khống. Trước đó, ngày 19-9, cơ quan này cũng đã khởi tố vụ án vu khống theo điều 156 Bộ Luật Hình sự. "Việc khởi tố vụ án, mời làm việc và tạm giữ ông Quý đúng theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự" - nguồn tin này cho biết.

Ngoài ra, nguồn tin cũng xác nhận cơ quan chức năng cũng đang làm việc với ông Hoàng Minh Tuấn (ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi tương tự và 2 người này có liên quan đến cùng 1 vụ việc. "Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, khẳng định rằng việc khởi tố vụ án và tạm giữ ông Quý và ông Tuấn là đúng quy định của pháp luật" - nguồn tin từ cơ quan công an cho biết.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 29-9, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ trực tiếp với cha ruột của ông Quý là võ sư Phạm Đình Trang ở phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Theo ông Trang, gia đình vẫn chưa hề được phía Công an tỉnh Đắk Lắk mời làm việc về việc đã bắt giữ hay mời con trai ông. "Tôi xác định 100% là sáng 28-9, công an hoàn toàn không mời anh của Quý là Phạm Đình Phú lên làm việc. Vì sốt ruột nên Phú đã chủ động lên tỉnh Đắk Lắk xin gặp em nó, chờ cả buổi sáng xong không cho gặp, không cho gửi quần áo. Chứ không hề được phía Công an tỉnh Đắk Lắk mời gia đình" - ông Trang nói.

Ông Phạm Đình Quý vừa cưới vợ hơn 1 tháng. Ảnh: Gia đình cung cấp

Cũng theo ông Phạm Đình Trang, trong sáng 29-9, có đoàn luật sư từ TP Hà Nội vào tự nguyện bảo vệ quyền lợi cho ông Quý. "Vào trưa cùng ngày, chúng tôi liên hệ một thành viên trong đoàn luật sư này thì được biết luật sư vẫn chưa tiếp cận được Quý vì phía Công an tỉnh Đắk Lắk đang xin ý kiến cấp trên" - ông Trang nói thêm.

Ông Trang đưa cho phóng viên Báo Người Lao Động xem các phiếu báo phát từ bưu điện xác nhận, đơn tố cáo của ông Quý trước đó đã chuyển đến Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Cục Báo chí.

Điều gia đình quan tâm lớn nhất hiện nay là tình trạng sức khỏe của võ sư Quý thế nào. Theo ông Trang, ông Quý đang bị chứng viêm xoang nặng, nếu bị giữ tại nơi có khí hậu lạnh hơn TP HCM (nơi ông Quý công tác) nhiều sẽ nguy hiểm đến sức khỏe. Đã 6 ngày trôi qua nhưng gia đình vẫn chưa biết sức khỏe ông Quý như thế nào, tất cả tin tức cũng chỉ biết trên báo chí. "Các thành viên gia đình hết sức lo lắng về sức khỏe của Quý. Mình sống một nước có luật pháp, con tôi sai thì để luật pháp trừng trị. Còn nếu người mà Quý tố cáo sai thì để luật pháp trừng trị. Mà chuyện này đã khiếu kiện lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì để Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc, chứ không được để tỉnh Đắk Lắk làm việc. Việc bắt giữ con tôi mà không có thông báo cho gia đình cũng như Trường ĐH Tôn Đức Thắng thì không thể chấp nhận. Yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thông tin về sức khỏe của con tôi" - ông Trang thỉnh cầu.

Trước đó, ngày 26-9, gia đình ông Phạm Đình Trang đã gửi đơn cầu cứu việc bắt giữ ông Quý đến nhiều cơ quan trung ương.

Nhiều người bất ngờ Theo thông tin của Báo Người Lao Động, võ sư Phạm Đình Quý mới lập gia đình cách đây 1 tháng rưỡi. Võ sư Lê Long (ngụ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cho biết gia đình võ sư Phạm Đình Trang - Phạm Đình Quý được nhiều người tại địa phương tôn trọng nhờ sống hòa đồng và truyền thụ võ học cho nhiều học trò trên khắp cả nước. "Quý giống cha, sống hết sức nghĩa khí. Khi nghe tin Quý bị bắt, nhiều người tại thị xã La Gi hết sức bất ngờ, xôn xao. Cá nhân tôi cũng rất bất ngờ về việc này và mong được các cơ quan hữu quan làm sáng tỏ" - võ sư Lê Long nói.

Hợp Phố - Bảo An (NLĐO)