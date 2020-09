Triệt phá 2 nhóm đối tượng từ phía Bắc vào Đắk Lắk cho vay "cắt cổ"

Hai nhóm với hàng chục đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk cho vay với lãi suất "cắt cổ", nếu không trả sẽ bị khủng bố, đe dọa.

Ngày 3 - 9, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá với 2 nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk hoạt động tín dụng đen.

Các đối tượng cho vay nặng lãi bị cơ quan công an bắt giữ

Theo đó, qua một thời gian theo dõi, cơ quan công an triệu tập làm việc với các nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất do đối tượng Nguyễn Quang Toàn (SN 1987, quê ở tỉnh Nam Định) cầm đầu. Đối tượng Toàn cùng 13 đối tượng khác vào thuê nhà ở đường Quang Trung (TP Buôn Ma Thuột) để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Các đối tượng in các tờ rơi quảng cáo dán trên nhiều tuyến đường. Người dân nào điện thoại liên hệ để vay tiền, các đối tượng đến xem nhà, tìm hiểu thông tin, khả năng tài chính của người vay để tiến hành cho vay với lãi suất "cắt cổ" từ 180%/năm đến 720%/năm.

Nhóm thứ 2 gồm 2 đối tượng là Trần Văn Tiệp (SN 1997) và Trần Văn Thế (SN 2000), cùng ngụ tỉnh Nam Định. Hai đối tượng vào thuê nhà trên đường Nguyễn Cơ Thạch (TP Buôn Ma Thuột) để hoạt động tín dụng đen. Mức lãi suất cho vay của nhóm này là từ 180%/năm đến 360%/năm.

Trong quá trình vay, người vay đều bị các đối tượng chụp hình, quay video nếu đến thời hạn không trả đủ thì bị chửi bới, đe dọa bằng nhiều cách. Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 4 đến tháng 8-2020, 2 nhóm đối tượng trên đã cho gần 500 người vay, với số tiền giao dịch khoảng 5 tỉ đồng.

Cao Nguyên (NLĐO)