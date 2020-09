Lâm Đồng phạt chủ tiệm thuốc 10 triệu đồng vì tung tin khẩu trang giả

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, bài viết trên facebook của chị T.T.K đã có hàng chục lượt thích, bình luận và chia sẻ với tâm lý hoang mang, lo lắng khi sử dụng các loại khẩu trang y tế.

Công an thành phố Bảo Lộc làm việc với chị T.T.K. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Sáng 1/9, Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.T.K (35 tuổi, trú tại thành phố Bảo Lộc) về hành vi đăng tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chị T.T.K đã phải nộp phạt số tiền 10 triệu đồng về hành vi này.

Theo thông tin ban đầu, vào giữa tháng 8/2020, Đội An ninh Công an thành phố Bảo Lộc phát hiện tài khoản Facebook đăng tải thông tin về dịch COVID-19, với nội dung: "Hàng rẻ đấy ạ! Hàng Trung Quốc tràn về tha hồ rẻ," trong đó có hình ảnh được cho là khẩu trang nhập lậu từ Trung Quốc đã tràn về nhiều địa phương, không loại trừ thành phố Bảo Lộc.

Qua tìm hiểu, Công an thành phố Bảo Lộc xác định tài khoản Facebook trên là của chị T.T.K, chủ một nhà thuốc trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

Chị K cho biết mục đích đăng thông tin trên là để cảnh báo người dân trên địa bàn thành phố về những nguy cơ mắc COVID-19 khi mua các loại khẩu trang trôi nổi trên thị trường, qua đó hướng người dân đến nhà thuốc của chị để mua khẩu trang đúng chất lượng.

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, bài viết trên Facebook của chị T.T.K đã có hàng chục lượt thích, bình luận và chia sẻ với tâm lý hoang mang, lo lắng khi sử dụng các loại khẩu trang y tế.

Từ những thông tin thu thập được, Công an thành phố Bảo Lộc đã triệu tập chị T.T.K đến làm việc để làm rõ hành vi đăng tải thông tin trên.

Trong quá trình làm việc với công an, chị T.T.K thừa nhận những hình ảnh, nội dung thông tin trên là tự mình lấy trên mạng xã hội rồi đăng tải lên Facebook cá nhân để "câu like," phục vụ mục đích bán khẩu trang của nhà thuốc do mình làm chủ.

Qua làm việc, chị T.T.K nhận thức được việc đăng tải thông tin không đúng về dịch COVID-19 đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương. Sau đó, chị T.T.K đã gỡ bỏ nội dung và hình ảnh sai sự thật trên trang Facebook cá nhân của mình.

Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của chị T.T.K đã vi phạm Điểm a, Khoản 3, Điều 99 và Khoản 3, Điều 4 Nghị định 15/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực “Bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử".

Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)