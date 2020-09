Đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại Đắk Nông và Lâm Đồng

Các huyện Đắk Song, Đắk Rlấp (Đắk Nông) và Di Linh (Lâm Đồng) có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Mưa lũ gây sạt lở tại Đắk Nông hôm 13/8. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 1-3 giờ tới (từ 21 giờ 30 ngày 1/9 đến 0 giờ 30 ngày 2/9), lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng.

Các huyện Đắk Song, Đắk Rlấp (Đắk Nông) và Di Linh (Lâm Đồng) có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Nguy cơ trung bình tại huyện: Tuy Đức (Đắk Nông). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/9, do ảnh hưởng của trường phân kỳ trên cao, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Theo cảnh báo, đợt nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5-6/9.

Ngày 2/9, chỉ số tia cực tím (UV) ở Hà Nội có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

