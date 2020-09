Công an vào cuộc vụ tiền hỗ trợ COVID-19 'lạc' vào túi nhà giàu

Liên quan vụ tiền hỗ trợ COVID-19 'lạc vào túi nhà giàu', chiều 14-9, ông Trần Phú Hùng, giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã cùng công an xác minh xem có dấu hiệu trục lợi hay không.





Nhiều hộ nghèo, cận nghèo tại xã Cư Elang chưa nhận được tiền hỗ trợ trong khi nhiều hộ gia đình khá giả sát bên lại được nhận - Ảnh: TÂM AN



Theo ông Hùng, sau khi có thông tin báo chí nêu về việc tiền hỗ trợ COVID-19 "lạc" vào túi nhà giàu, đơn vị đã lập đoàn kiểm tra, xác minh những thông tin dư luận phản ánh.



"Chúng tôi phối hợp với UBND huyện, Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện xác minh từng trường hợp được báo chí phản ánh. Đồng thời sở cũng triển khai kiểm tra tổng thể việc chi trả tiền hỗ trợ người có công, người nghèo... bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.



Hiện anh em đang làm, trong tuần này sẽ có báo cáo cụ thể và sẽ thông tin đến báo chí. Công an cũng đã vào cuộc, điều tra vụ việc xem có dấu hiệu trục lợi tiền hỗ trợ người nghèo hay không", ông Hùng nói.



Nói thêm về việc này, thượng tá Nguyễn Văn Dân - trưởng Công an huyện Ea Kar, xác nhận có cử cán bộ tham gia cùng Sở Lao động - thương binh và xã hội, UBND huyện để xác minh việc chi tiền hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại xã Cư Elang.



"Sau khi có tố cáo, có thông tin báo chí thì công an huyện đã vào cuộc. Kết thúc quá trình xác minh, nếu có dấu hiệu trục lợi nguồn tiền hỗ trợ của người nghèo sẽ tiến hành điều tra theo quy định", thượng tá Dân thông tin.



Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, UBND tỉnh Đắk Lắk dự chi hơn 360 tỉ đồng hỗ trợ cho hơn 428.000 người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hiện đã chi gần 315 tỉ đồng cho hơn 360.000 người với mức 750.000 đồng/khẩu/3 tháng.



Riêng tại huyện Ea Kar, quyết định phê duyệt nguồn kinh phí hơn 30 tỉ đồng, hỗ trợ cho hơn 33.500 người gặp khó khăn, gia đình chính sách tại địa phương.



Tuy nhiên, sau khi chi trả vào cuối tháng 8, nhiều người nghèo ở xã Cư Elang, huyện Ea Kar bức xúc làm đơn tố cáo vì người nghèo không được nhận tiền nhưng nhà giàu lại được hỗ trợ...



Theo TÂM AN (TTO)