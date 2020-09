Công an tỉnh Đắk Lắk trả lời vụ làm việc với giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã làm việc với ông Phạm Đình Quý - giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng - theo đúng quy định của pháp luật.



Ông Hoàng Minh Tuấn - người được Công an tỉnh Đắk Lắk mời làm việc cùng ông Phạm Đình Quý - Ảnh chụp lại màn hình



Chiều 28-9, được sự ủy quyền của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, trung tá Nguyễn Trọng Hữu, cán bộ điều tra Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã mời ông Phạm Đình Quý và ông Hoàng Minh Tuấn (trú Cư Kuin, Đắk Lắk) làm việc.



Theo ông Hữu, công an mời ông Quý và ông Tuấn làm việc vì có liên quan đến vụ án vu khống theo điều 156 Bộ luật hình sự, đã được khởi tố vào ngày 19-9.



"Quá trình làm việc đối với ông Quý, ông Tuấn đã thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự", ông Hữu khẳng định.



"Hiện nay trên mạng cũng xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt, tuy nhiên Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ có thể thông tin đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.



Đối với việc gia đình ông Quý có đơn hỏi về quy trình làm việc với giảng viên này, công an tỉnh đã có buổi làm việc, thông tin đến ông Phạm Đình Phú (43 tuổi, anh trai ông Quý)", ông Hữu cho biết thêm.

Theo TRUNG TÂN (TTO)