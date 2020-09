Cho con mới sinh rồi hô hoán bị bắt cóc

Người mẹ đã đồng ý cho con mới sinh cho người khác nuôi nhưng lại trình báo là bị bắt cóc gây xôn xao cộng đồng mạng.

Trưa 30-9, tin từ Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết quá trình xác minh, bước đầu cơ quan công an xác định không phải 3 mẹ con ở tỉnh Bình Phước lên huyện Đắk Mil bắt cóc trẻ em như những thông tin trên mạng xã hội.



Sau khi người mẹ trình báo con bị bắt cóc, người dân đã trích xuất hình ảnh chiếc xe để CSGT chặn chiếc xe

Theo đó, Cơ quan Công an huyện Đắk Mil xác định trước khi sinh con, người mẹ (ở địa phương khác đến ở trọ tại huyện Đắk Mil) đã đồng ý cho con của mình để người khác nhận nuôi. Lý do cho con, theo người mẹ là quá khó khăn và muốn giấu gia đình việc mình có con.

Sau khi cháu bé chào đời được hơn 1 tháng, sáng 29-9, 3 mẹ con ở tỉnh Bình Phước là người được cho cháu bé lên nhận đưa về nuôi theo thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên, sau khi những người này mang cháu bé đi được một lúc thì người mẹ tạo hiện trường giống như một vụ bắt cóc, rồi hô hoán và cùng người dân báo tin cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đắk Mil phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông chốt chặn tạm giữ chiếc ô tô đang trên đường về Bình Phước rồi đưa về trụ sở công an làm việc.

Bước đầu, người mẹ khai nhận tạo hiện trường như vụ bắt cóc là sợ người chồng cùng gia đình biết việc mình cho con.

Trước đó, khi cơ quan công an tạm giữ chiếc xe và mời những người liên quan về làm việc thì trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều thông tin cho rằng nhóm người từ Bình Phước lên Đắk Nông bắt cóc trẻ em, gây xôn xao dư luận.

Cao Nguyên (NLĐO)