Bắt giữ gần 300 thanh thiếu niên, học sinh tụ tập đua xe

Lực lượng công an đã vây ráp, bắt giữ gần 300 thanh, thiếu niên, học sinh từ nhiều địa phương tụ tập về bờ đập đua xe trái phép



Sáng 7-9, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm gần 300 thanh thiếu niên, học sinh tụ tập đua xe trái phép.



Trước đó, trang Zalo của Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin về việc thời gian gần đây có rất đông thanh thiếu niên, học sinh thường tụ tập về bờ đập hồ thủy lợi Krông Búk Hạ (thuộc xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để đua xe trái phép.



Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Krông Pắk để phối hợp xử lý.

Sau nhiều ngày theo dõi, đến khoảng 16 giờ ngày 6-9, 3 đơn vị nói trên đã triển khai nhiều mũi công tác, tổ chức vây ráp tuyến bờ đập hồ thủy lợi Krông Búk Hạ. Tại đây, lực lượng công an đã bắt giữ gần 300 thanh thiếu niên cả nam và nữ đang tụ tập đua xe, reo hò, cổ vũ.



Trung tá Nguyễn Công An, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết số thanh, thiếu niên này chủ yếu đang là học sinh cấp 2 và cấp 3 của các trường ở huyện Krông Pắk, thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk).

"Các cháu đua xe với tốc độ cao, không những gây mất tật tự an toàn giao thông mà còn đe dọa đến tính mạng của người tham gia giao thông là chính các em. Rất may, lực lượng công an đã kịp thời có mặt, ngăn chặn" - Trung tá An cho biết thêm.

