Bắt giữ đối tượng "kinh doanh" giấy tờ giả trong nhiều năm

Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng chuyên làm giả, buôn bán hàng ngàn giấy tờ giả như bằng lái xe, chứng minh nhân dân, hồ sơ xin việc...

Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Lộc (SN 1984; ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức.

Nhiều loại con dấu giả được thu giữ

Theo thông tin ban đầu, từ một vụ việc vi phạm giao thông, nghi sử dụng giấy tờ giả, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc điều tra.

Lần theo dấu vết, công an đã bắt giữ Lộc, thu 4 máy in, 1 máy tính xách tay, 3 mẫu dấu tròn của các cơ quan, tổ chức và 18 mẫu dấu tên bác sĩ, công chứng, công an phường. Cơ quan công an cũng thu giữ 1.094 tài liệu, trong đó có 774 phôi các loại giấy tờ, 224 giấy tờ khác; chứng thực bản sao, bằng tốt nghiệp CĐ-ĐH, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp trung học, học bạ THPT.

Cơ quan công an thu giữ hàng ngàn tài liệu

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2015 đến nay, thông qua mạng xã hội Zalo, Lộc đã đặt làm các loại giấy tờ giả như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe hạng A1, B2, bằng tốt nghiệp CĐ-ĐH. Sau đó, Lộc bán lại cho người cần.

Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra

Riêng các loại giấy tờ trong bộ hồ sơ xin việc, Lộc sử dụng con dấu giả của UBND một phường và của một bệnh viện trên địa bàn TP Biên Hòa, dấu giả tên của các bác sĩ bệnh viện để làm giả hồ sơ xin việc cho công nhân. Trung bình 1 tháng, đối tượng này bán được từ 50 đến 100 bộ hồ sơ xin việc cho công nhân trên địa bàn với giá 100.000 đồng/bộ.

