Xây riêng 1 căn phòng với 5 lớp cửa để đánh bạc vẫn không thoát

Nhóm đối tượng sát phạt nhau trong 1 căn phòng được xây dựng phục vụ đánh bạc với 5 lớp cửa nhưng vẫn bị tóm gọn.





Tối 7 - 8, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bài tại nhà riêng trong dịch Covid-19.





Cơ quan công an bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc



Trước đó, sau một thời gian theo dõi, chiều 6 - 8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đột kích căn nhà của bà Nguyễn Thị Mỹ H. (SN 1978, số 98 Nguyễn Khuyến, TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, cơ quan công an đã bắt quả tang bà Hương cùng 3 đối tượng tham gia đánh bạc là Đặng Thị Tường V (SN 1978), Lê Thanh N (SN 1966) và Huỳnh Văn T (SN 1973, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột).



Cơ quan công an đã thu giữ gần 14 triệu đồng, hơn 200 bộ bài và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào trưa 6-8, bà H đã gọi điện thoại rủ các đối tượng đến đánh bài phỏm ăn tiền.



Điều đặc biệt, căn nhà bà H được thiết kế rất kiên cố, bên trong xây dựng 1 phòng dành riêng để đánh bạc với tổng cộng 5 lớp cửa bảo vệ. Phía trên phòng có 1 lỗ thông ra ngoài, đề phòng khi cơ quan công an phát hiện thì chui qua lỗ bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã đột kích, triệt phá nhóm đánh bạc trên.

Theo CAO NGUYÊN (NLĐO)