Thi tốt nghiệp THPT: Phòng dịch 2 lớp tại các điểm thi ở Kon Tum

Ngay từ 5 giờ 30 sáng, lực lượng tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi đã có mặt tại các điểm thi để trợ giúp các thí sinh thi tốt nghiệp THPT.



Thí sinh được phát khẩu trang miễn phí trước khi vào điểm thi ẢNH: ĐỨC NH Sáng 9.8, các thí sinh tại Kon Tum bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi Trường THPT Duy Tân (TP,.Kon Tum), ngay từ 5 giờ 30 sáng, lực lượng tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi đã có mặt tại các điểm thi để trợ giúp thí sinh. Đội ngũ tình nguyện viên có mặt rất sớm để tiếp sức cho các sĩ tử tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Ảnh: ĐỨC NHẬT

Đội ngũ tình nguyện viên luôn giữ khoảng cách 2 m để phòng dịch. Ngay từ ngoài cổng trường, thanh niên tình nguyện đã dựng rào chắn, dựng pano phân luồng giao thông. Mỗi tình nguyện viên đều được đeo khẩu trang, đội mũ chống giọt bắn để phòng dịch. Đội ngũ xe ôm miễn phí gồm cũng được triển khai để trợ giúp các thí sinh trong tình huống cần thiết.



Đội xe ôm miễn phí luôn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh khi cần thiết. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Theo chị Bạch Thị Mân, Phó bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, tại mỗi điểm thi đều được tổ chức phòng chống dịch 2 lớp. Cụ thể, lớp bên ngoài sẽ do các tình nguyện viên thực hiện phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cho mỗi thí sinh. Sau đó, khi thí sinh đi vào bên trong điểm thi sẽ có một lớp phòng dịch khách do bộ phận y tế đảm trách. Tại đây các cán bộ sẽ tiến hành đo thân nhiệt, nhắc nhở thí sinh thực hiện giãn cách.

“Vì số lượng thí sinh khá lớn, trong khi đó lượng cán bộ y tế lại có hạn nên việc thời gian cán bộ y tế thực hiện sát khuẩn và đo thân nhiệt sẽ kéo dài có thể ảnh hưởng đến giờ thi của thí sinh. Do đó tỉnh đoàn đã đề xuất với ban chỉ đạo kỳ thi tỉnh Kon Tum tiến hành phòng dịch 2 lớp. Lớp ngoài cùng là sát khuẩn, phát khẩu trang do thanh niên tình nguyện thực hiện. Lớp thứ 2 bên trong điểm thi do cán bộ y tế thực hiện. Việc này đã rút ngắn thời gian trong công tác phòng dịch tại điểm thi.”, chị Mân nói.



Các tình nguyện viên sẽ phụ trách việc sát khuẩn, phát khẩu trang. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Theo chị Y Việt Sa, Chánh văn phòng Tỉnh đoàn Kon Tum, trong đợt tiếp sức mùa thi này, đơn vị đã tổ chức 36 đội tình nguyện tại 12 điểm thi với 650 tình nguyện viên. Tại mỗi điểm thi sẽ có 3 đội tình nguyện gồm đội xe ôm tình nguyện miễn phí, đội hỗ trợ an toàn giao thông và đội phòng chống Covid-19, bạch hầu. Ngoài ra tỉnh đoàn đã vận động được hơn 10.000 khẩu trang, gần 2.000 chai nước để phát miễn phí cho phụ huynh, học sinh tại các điểm thi. Cũng ngay trong buổi thi đầu tiên, đội xe ôm miễn phí đã hỗ trợ xe ôm cho 65 thí sinh, hỗ trợ lấy giấy tờ cho 6 thí sinh khác.



Trong buổi thi đầu tiên, đội xe ôm miễn phí của tỉnh đoàn Kon Tum đã hỗ trợ đưa đón 65 thí sinh tại 12 điểm thi Ảnh: ĐỨC NHẬT

Cũng trong sáng cùng ngày, Báo Thanh Niên đã phối hợp cùng Tỉnh đoàn Kon Tum phát 500 tờ báo phục vụ phụ huynh tại 5 điểm thi ở TP Kon Tum.

Cụ thể số lượng báo sẽ được phát miễn phí tại các điểm trường như Trường THPT Kon Tum, THPT Duy Tân, THPT Trường Chinh, THPT Lê Lợi và trường PT DTNT tỉnh Kon Tum.

Báo Thanh Niên sẽ phối hợp cùng tỉnh đoàn Kon Tum phát 1.000 tờ báo tại các điểm thi trên trong 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.



Phụ huynh theo tranh thủ đọc báo trong lúc con em đi thi. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Đây là hoạt động bổ ích nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng trên cả nước của Báo Thanh Niên.

