Phát hiện 2 thanh niên giấu súng săn trong ba lô

(GLO)- Ngày 13-8, Công an huyện Krông Pa cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối với Liều Văn Hòa (SN 1995) và Ma Văn Lánh (SN 1994) cùng trú tại huyện M’Đrak, tỉnh Đak Lak về hành vi tàng trữ, vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ.

2 khẩu súng bị lực lượng Công an tạm giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 12-8, tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn xã Krông Năng, huyện Krông Pa ở Km 476+600 trên đường Trường Sơn Đông, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Krông Pa đã phát hiện Hòa chở theo Lánh trên xe máy BKS 47G1-121.07 đi qua chốt theo hướng từ tỉnh Phú Yên đi huyện Krông Pa nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong ba lô mà Hòa và Lánh mang theo có 2 khẩu súng săn dạng bơm hơi. Hòa và Lánh khai nhận mang khẩu súng đi săn bắn trên địa bàn huyện Krông Pa. Công an huyện Krông Pa đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tạm giữ tang vật để xử lý.

VĂN NGỌC