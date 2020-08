Mưa lũ gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng ở Đắk Nông

Ngày 13-8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên diện rộng, đã gây thiệt hại nhiều tài sản trên địa bàn, ước tính hàng chục tỷ đồng.

Mưa lũ phá vỡ nhiều công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Theo đó, khoảng từ 19 giờ ngày 11-8 đến 19 giờ ngày 12-8, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to. Một số địa phương như: huyện Đắk Song, Đắk Glong ghi nhận lượng mưa lớn, khoảng 140 mm; tại thành phố Gia Nghĩa, lũ trên sông Đắk Nông dâng cao, có vị trí hơn 591.05 m, cao hơn 0,55 m so với báo động III. Mưa lũ cũng gây sạt lở nhiều công trình, nhà cửa, ao hồ, cầu cống, đường giao thông…

Cụ thể, toàn tỉnh Đắk Nông có 24 căn nhà bị ngâp lụt, chia cắt; gần 70 ha cây trồng bị ngập úng; nhiều kênh thủy lợi, hồ thủy lợi bị sạt lở; nhiều tuyến đường, cầu nhỏ bắt ngang sông suối bị ngập, giao thông bị chia cắt. Ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra hơn 10 tỷ đồng.

Hiện nay, ngành chức năng, chính quyền địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; tiếp tục di dời người dân, tài sản lên các khu vực cao, an toàn.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông khuyến cáo người dân cẩn trọng, không di chuyển qua cầu tạm, đường giao thông có điểm sạt lở trong thời gian mưa lũ còn diễn biến bất thường. Đồng thời, chú ý theo dõi các bản tin thời tiết để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai.

