Kiến trúc sư 'dỏm' lừa, chiếm đoạt tài sản 2 bác xe ôm ở Đà Lạt

Mang theo bản vẽ thiết kế công trình 'gắn mác' kiến trúc sư, Tuấn lợi dụng lòng tốt của 2 bác xe ôm để mượn xe máy rồi chiếm đoạt tài sản.

Công an đưa Tuấn đang thực nghiệm hiện trường ẢNH: GIA BÌNH Kiến trúc sư 'dỏm' nhắm vào tài xế xe ôm lớn tuổi

Ngày 29.8, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi, quê Hải Phòng), đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định.

Khai trước cơ quan công an, Tuấn mới vào TP.Đà Lạt được 2 tháng để tìm kế mưu sinh. Do kinh tế khó khăn nên Tuấn nảy sinh ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuấn chuẩn bị sẵn bản vẽ công trình trên tờ giấy khổ lớn mang theo người và nhắm đến các bác tài xế xe ôm lớn tuổi để lừa đảo.

Khoảng 10 giờ ngày 28.8, ông Đinh Văn Bản (56 tuổi, ngụ phường 3, TP.Đà Lạt) đang đứng bên đường Phù Đổng Thiên Vương (phường 8) đợi khách đi xe ôm thì gặp Tuấn. Tuấn tại cơ quan công an ẢNH: GIA BÌNH

Theo yêu cầu, ông Bản chở Tuấn đến bến xe bus trên đường Mai Anh Đào. Tại đây, ông Bản đứng đợi, còn Tuấn liên tục gọi điện thoại. Một lát sau, Tuấn kêu ông Bản chở lại chỗ cũ rồi lại chở xuống 1 con hẻm gần đó. Tại đây, Tuấn đưa bản vẽ công trình trên tay nói trị giá đến 50 triệu đồng và nhờ ông Bản cầm giúp, đồng thời mượn xe chạy đi photocopy giấy tờ và sẽ quay lại ngay.

Ông Bản giao xe honda hiệu Future cho Tuấn rồi ngồi đợi. Hơn 10 phút sau, không thấy Tuấn quay lại và nhớ lại trong cốp xe để 22 triệu đồng nên ông Bản liền đến công an trình báo.

Tuấn thực nghiệm hiện trường vụ chiếm đoạt xe của ông Bản ẢNH: GIA BÌNH

Mượn xe rồi... đi luôn

Trước đó, ngày 25.8, Tuấn nhờ ông Nguyễn Thế Lâm (59 tuổi, ngụ Mê Linh, phường 9, TP.Đà Lạt) chở đến Trung tâm hành chính TP.Đà Lạt. Tại đây, Tuấn nói ông Lâm ngồi đợi, rồi cũng với thủ đoạn tương tự, Tuấn mượn xe rồi... đi luôn. "Khổ chủ" chờ hơn 2 tiếng đồng mới biết bị lừa và đi báo công an.

Thực nghiệm hiện trường vụ chiếm đoạt xe của ông Lâm ẢNH: GIA BÌNH

Chiếm đoạt tài sản thành công, Tuấn tháo biển số vứt đi rồi điều khiển xe máy chạy vào một tiệm sửa xe ở H.Lạc Dương (cách Đà Lạt khoảng 20 km) gửi bán.

2 xe máy được công an thu hồi ẢNH: GIA BÌNH

Ngày 28.8, sau khi nhận tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt đã tiến hành điều tra và đến chiều tối cùng ngày thì bắt được Tuấn tại nhà trọ ở đường Nguyễn An Ninh (P.6, TP.Đà Lạt). Công an cũng thu hồi 2 xe máy trả về cho khổ chủ. Tại cơ quan công an, Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Gia Bình (Thanh Niên)