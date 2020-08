Đắk Lắk phát hiện hàng chục trường hợp lái xe dương tính với ma túy

Từ ngày 15-7 đến 30-8, thực hiện đợt cao điểm ra quân bảo đảm an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tuần tra, phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp đang lái xe trên đường dương tính với chất ma túy.



Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đưa các đối tượng vào Bệnh viện đa khoa TP Buôn Ma Thuột để kiểm tra chất ma túy.

Cụ thể, trong thời gian nêu trên, qua tuần tra trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, các tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều thanh niên đang điều khiển xe máy tham gia giao thông có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau khi tiếp cận, ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện những thanh niên này mang theo trong người nhiều bơm kim tiêm để sử dụng chích ma túy. Các tổ tuần tra liền đưa các đối tượng này về Bệnh viện đa khoa TP Buôn Ma Thuột để test kiểm tra ma túy và kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết những thanh niên này đều dương tính với chất ma túy.

Trung tá Nguyễn Công An, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: tính từ ngày 15-7 đến 30-8, qua hơn một tháng thực hiện đợt cao điểm ra quân bảo đảm an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tuần tra phát hiện trên 20 trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông dương tính với chất ma túy. Nếu các trường hợp nghiện trong cộng đồng không được kịp thời phát hiện để đưa đi cai nghiện thì sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho cộng đồng và xã hội, như phát sinh tội phạm trộm cắp, cướp giật, đặc biệt có thể dẫn đến giết người để kiếm tiền mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện.

Ngoài ra, các trường hợp nghiện này thường điều khiển phương tiện tham gia giao thông chạy với tốc độ rất cao, gây nguy hiểm cho người tham gia gia thông, có thể gây ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc…

Sau khi lập biên bản vi phạm và có kết quả kiểm tra dương tính với chất ma túy của bệnh viện, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao các đối tượng này cho các đơn vị chức năng liên quan để lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Việc phát hiện kịp thời các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông dương tính với chất ma túy đã góp phần ngăn ngừa những vi phạm và tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

