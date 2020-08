Bí mật bên trong 2 quán cà phê giữa phố núi

Mặc dù bên ngoài biển hiệu ghi là quán cà phê nhưng bên trong lại tổ chức hoạt động chơi điện tử ăn tiền quy mô lớn.

Sáng 20-8, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đặng Anh Sơn và Mai Hoàng Vũ (cùng 27 tuổi, cùng ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi tổ chức chơi Game bắn cá thắng thua bằng tiền.



Cơ quan công an ập vào kiểm tra 2 quán cà phê

Trước đó, chiều 17-8, 2 tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đồng loạt kiểm tra 2 quán cà phê đều mang biển hiệu Anh Sơn trên đường Mai Xuân Thưởng và đường Lương Thế Vinh (TP Buôn Ma Thuột).



Cơ quan công an bắt giữ đối tượng tổ chức đánh bạc

Mặc dù bên ngoài biển hiệu ghi là quán cà phê nhưng bên trong không hoạt động kinh doanh cà phê mà chủ quán đã đặt 10 chiếc máy trò chơi điện tử bắn cá. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang gần 20 đối tượng cả nam và nữ đang say sưa chơi trò chơi bắn cá ăn tiền. Lực lượng công an đã thu giữ gần 100 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ, tài liệu có liên quan.



Thu giữ 10 máy trò chơi điện tử bắn cá

Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Sơn đã thuê 2 địa điểm này được gần một năm nay. Bên ngoài, đối tượng Sơn ngụy trang bằng các biển quảng cáo là quán cà phê, tuy nhiên bên trong lại tổ chức bắn cá ăn tiền. Mỗi ngày, 2 địa điểm này có từ 40 đến 50 người đến chơi. Để tránh bị phát hiện, đối tượng Sơn luôn đóng cổng và che rèm màn rất kín đáo.

Cao Nguyên (NLĐO)