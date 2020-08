Bảo Lộc: Triệt phá băng nhóm chuyên trộm xe máy tuồn về Bình Dương tiêu thụ

Các nghi phạm chạy xe máy đảo quanh các tuyến đường trên địa bàn TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), khi phát hiện người dân mất cảnh giác thì tiến hành bẻ khóa trộm xe máy.



Khi Huấn và Duy đang thực hiện vụ trộm xe máy tại xã Đại Lào thì bị các trinh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc khống chế bắt gọn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Băng nhóm này vừa thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy, và đang thực hiện vụ trộm thứ 5 thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) bắt "nóng".

Chiều 29.8, Công an TP.Bảo Lộc cho biết đang tạm giữ hình sự Đặng Văn Huấn (31 tuổi, ngụ tại H.Thanh Chương, Nghệ An) và Trần Văn Duy (35 tuổi, ngụ tại H.Nghĩa Hưng, Nam Định); đồng thời, triển khai lực lượng phối hợp với công an các địa phương để truy bắt các nghi can liên quan, phục vụ công tác điều tra, làm rõ các vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn TP.Bảo Lộc trong thời gian từ ngày 20 đến 27.8.

Qua điều tra, truy xét, băng nhóm trộm cắp này có 5 nghi can, trong đó 3 nghi can chuyên trộm cắp và 2 nghi can có "nhiệm vụ" cha giấu và tiêu thụ tài sản trộm cắp được.



Đặng Văn Huấn và Trần Văn Duy tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 20.8, Công an TP.Bảo Lộc nhận được trình báo của người dân P.Lộc Sơn (TP.Bảo Lộc) bị kẻ gian trộm cắp xe máy. Trong lúc Công an TP.Bảo Lộc đang điều tra, xác minh thì liên tiếp nhận được tin báo về 2 vụ mất xe máy tại P.2 và P.Lộc Phát (TP.Bảo Lộc).

Công an TP.Bảo Lộc tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá băng nhóm này. Đến ngày 27.8, khi Đặng Văn Huấn và Trần Văn Duy vừa trộm 1 xe máy tại P.Lộc Phát, đang trộm thêm chiếc xe máy tại xã Đại Lào (TP.Bảo Lộc) thì bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.



Dụng cụ bẻ khóa xe máy được công an thu giữ ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Bị bắt, Đặng Văn Huấn và Trần Văn Duy khai nhận đã đưa xe máy trộm được về cất giấu tại nhà Hoàng Tuấn Vũ (trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc), sau đó sẽ tháo biển số, chuyển về tỉnh Bình Dương tiêu thụ.

Từ lời khai của Huấn và Duy, Công an TP.Bảo Lộc triệu tập Hoàng Tuấn Vũ, tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Vũ. Tại đây, Công an TP.Bảo Lộc thu giữ 3 xe máy, trong đó có 2 xe là tang vật các vụ trộm trên địa bàn TP.Bảo Lộc. Chiếc xe máy còn lại là tài sản có giấy tờ giả nghi vấn bị trộm cắp từ địa phương khác.

Ngoài ra, Công an TP.Bảo Lộc còn thu giữ các dụng cụ mà Huấn và Duy sử dụng để phá khóa xe máy thực hiện các vụ trộm.

Hiện tại, Đặng Văn Huấn và Trần Văn Duy đang bị Công an TP.Bảo Lộc tạm giữ hình sự. Còn Hoàng Tuấn Vũ được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp với công an các địa phương truy bắt 2 nghi can còn lại đang bỏ trốn, gồm: Hoàng Tuấn Anh (ngụ P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) và một nghi can tên Hùng.



Xe máy, tang vật các vụ trộm cắp được Công an TP Bảo Lộc thu giữ

Theo Trùng Dương (Thanh Niên)