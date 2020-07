Vụ Thanh tra Sở Nội vụ nhận hối lộ: Thanh tra viên bị quay clip trong khách sạn

Theo VKSND TP Buôn Ma Thuột, sau khi ông Tuệ chạy xe về hướng Siêu thị Co.opmart thì ông Tr tự chạy xe theo. Khi đến trước siêu thị, ông Tr thấy chị H và anh Đ vẫy tay gọi ông Tuệ nên ông Tr đi lại gần. Do thấy ông Tr có nhiều hình xăm trổ trên người nên chị H và Đ sợ, bỏ chạy vào bên trong siêu thị thì ông Tr có đuổi theo. Thấy vậy, 3 mẹ con bà Thúy đã nhờ bảo vệ của siêu thị đưa đến Công an phường Tân An trình báo sự việc. Sau đó, chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, xử lý theo thẩm quyền.