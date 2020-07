Vụ hỗn chiến trên đường phố Buôn Ma Thuột: Khởi tố, bắt thêm 4 bị can

Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khởi tố thêm 4 bị can, đưa số người bị khởi tố lên 16, trong vụ hai nhóm thanh niên mang hung khí hỗn chiến trên đường phố.

Hai trong số 4 bị can vừa bị khởi tố tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Sáng 4.7, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 4 nghi phạm tham gia vụ hỗn chiến gây náo loạn đường phố vào đêm 28.6.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Trung (31 tuổi), Salem Niê Siêng (31 tuổi), Đoàn Huy Duy (19 tuổi) và Phan Thế Vỹ (22 tuổi, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột) bị khởi tố, tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ hỗn chiến trên, trước đó Công an TP.Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 12 bị can, gồm: Nguyễn Thế Huy (23 tuổi), Đào Bá Phúc (16 tuổi), Lê Hoàng Anh (23 tuổi), Phạm Văn Tuấn (25 tuổi), Hoàng Công Sơn (31 tuổi), Lê Long An (26 tuổi), Vũ Thanh Mẫn (32 tuổi), Trần Gia Huy (19 tuổi), Nguyễn Văn Tý (24 tuổi), Nguyễn Hữu An (19 tuổi), Trần Ngọc Thiên Phong (33 tuổi) và Phan Thanh Tài (24 tuổi, đều trú tại TP.Buôn Ma Thuột).

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên tối 28.6, Nguyễn Đoàn Tú Khoa (32 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột) đã lôi kéo khoảng 30 thanh niên mang theo dao, rựa, mã tấu đến nhà Thái Phi Trung (29 tuổi, trú đường Ama Sa, TP.Buôn Ma Thuột) để đánh nhau.

Tại nhà mình, Trung cũng tập hợp khoảng 20 đối tượng, thủ sẵn dao, rựa, chai thủy tinh đựng xăng để “nghênh chiến”. Trong quá trình rượt đuổi, đánh nhau, hai nhóm thanh niên đã gây náo loạn đường phố, khiến người dân kinh hãi.

Số hung khí công an thu giữ sau vụ hỗn chiến ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận tin báo, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành ngăn chặn, thu giữ nhiều hung khí và truy bắt các đối tượng tham gia hỗn chiến. Đến nay, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã khởi tố, bắt tạm giam 16 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ án này.

Hiện hai người cầm đầu hai nhóm tham gia hỗn chiến trên là Thái Phi Trung và Nguyễn Đoàn Tú Khoa cùng một số người liên quan đang bỏ trốn. Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tiếp tục truy bắt và củng cố hồ sơ để ra quyết định truy nã, xử lý theo quy định.