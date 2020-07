Trốn ra biển, thay tên đổi họ, kẻ trộm đồ thờ cúng vẫn bị bắt

Sau khi trộm đồ thờ cúng, đối tượng đã trốn ra biển, thay tên đổi họ nên khi bị bắt, chính đối tượng thấy quá bất ngờ

Sáng 21-7, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng Lê Hoàng Hảo (24 tuổi, ngụ xã Cư Êbuar, TP Buôn Ma Thuột) từ đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) về đơn vị để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Hoàng Hảo trốn ra biển, thay tên đổi họ vẫn sa lưới

Theo kết quả điều tra, sáng 9-1-2019, đối tượng Hảo đi bộ qua nhà bà Vũ Thị Năm (50 tuổi, ngụ cùng xã) thấy cửa khóa ngoài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đối tượng Hảo đã phá khóa, đột nhập vào nhà lấy nhiều đồ thờ cúng bằng đồng và nhiều tài sản khác.

Tuy nhiên, trong lúc đối tượng Hảo đang gom tài sản thì bị 2 người con của bà Năm bắt quả tang, giao cho cơ quan công an. Ngày 1-4-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hảo về hành vi trộm cắp tài sản. Đến ngày 30-5-2019, Công an TP Buôn Ma Thuột ra lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng đối tượng Hảo đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lực lượng công an phối hợp với bộ đội biên phòng bắt giữ đối tượng Hảo khi đang ở trên tàu

Đối tượng Hảo đã bỏ trốn xuống TP HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, sau đó đến tỉnh Cà Mau, xin lên tàu làm nghề đánh bắt cá. Tại đây, đối tượng Hảo đã đổi tên thành Phạm Mạnh Lộc, đổi quê là ở tỉnh Gia Lai.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 20-7, một tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Đồn biên phòng đảo Hòn Chuối đã bắt giữ đối tượng Hảo khi đang đánh bắt cá trên biển.

Đối tượng Lê Hoàng Hảo tỏ ra bất ngờ khi bị bắt

Sau khi bị bắt, đối tượng Hảo khai nhận bản thân thay tên, đổi họ, quê quán và xác định ở mãi trên tàu, giữa biển khơi, không vào đất liền. "Em nghĩ công an sẽ không bao giờ bắt được. Em cũng rất bất ngờ khi bị bắt" – Đối tượng Hảo nói.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hảo còn khai nhận, trước đó đã thực hiện một vụ trộm cắp tài sản của gia đình ông Trần Chỉ ở cùng xã.

Cao Nguyên (NLĐO)