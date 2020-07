Thanh tra viên Sở Nội vụ Đắk Lắk bị bắt vì nghi tống tiền 200 triệu đồng

Công an bắt giữ thanh tra viên thuộc Sở Nội vụ Đắk Lắk khi người này đang làm nhiệm vụ thanh tra tại huyện Krông Năng.



Một phóng viên bị tạm giữ hình sự tại Kon Tum, nghi tống tiền DN



Chiều tối 1.7, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) công bố thông tin vụ việc bắt giữ ông Trần Văn Tuệ - Thanh tra viên thuộc Sở Nội vụ, về hành vi tống tiền 200 triệu đồng một nữ nhân viên thiết bị trường học trường THCS ở huyện Krông Năng.



Vụ việc xảy ra ngay tại TP. Buôn Ma Thuột, công an đã bắt quả tang vụ việc vào ngày 29.6 vừa qua.



Công an cho hay, ngày 6.5, Sở Nội vụ Đắk Lắk thành lập Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, trong đó ông Trần Văn Tuệ (SN 1965) .



Nhiệm vụ của Đoàn thanh tra là thanh tra công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm công nhân viên chức và kiểm tra hồ sơ cán bộ tại địa bàn huyện Krông Năng.



Ngày 25.6, ông Trần Văn Tuệ được phân công làm việc tại trường THCS Trần Phú (xã Ea Tân).



Tại đây, ông Tuệ phát hiện hồ sơ của bà Bùi Thị Phương Thúy (SN 1977), nhân viên thiết bị trường học của trường sử dụng bằng tốt nghiệp THPT nghi làm giả.



Ông Tuệ liên lạc, gặp gỡ và yêu cầu bà Thúy đưa cho mình 200 triệu đồng để bỏ qua vụ việc.



Trước “yêu sách” này, bà Thúy đã đưa cho ông Tuệ 15 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn sẽ đưa sau.



Sau khi gặp gỡ, hai bên thống nhất đưa 150 triệu để bỏ qua vụ việc này.



Ngày 29.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột bắt quả tang khi ông Tuệ đang nhận tiền của bà Thúy, đồng thời ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Trần Văn Tuệ tại Sở Nội vụ.

https://laodong.vn/phap-luat/thanh-tra-vien-so-noi-vu-dak-lak-bi-bat-vi-nghi-tong-tien-200-trieu-dong-816422.ldo



Theo Hữu Long (LĐO)