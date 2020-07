Lâm Đồng: Nhiều xe vi phạm lao thẳng vào lực lượng CSGT trên quốc lộ 20

Trong lúc lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, nhiều 'quái xế' lái xe máy độ chế, xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà lao thẳng vào CSGT để tẩu thoát.



CSGT và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, xử lý xe máy độ chế, xe mô tô vị phạm các quy định khi tham gia giao thông tại Trạm thu phí Liên Đầm. Ảnh: TRÙNG DƯƠNG

Chiều 11.7, thiếu tá Vũ Tiến Việt, Trạm trưởng Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng đóng tại huyện Di Linh, đơn vị đang phối hợp cùng Công an huyện Di Linh đang hoàn tất các thủ tục để xử lý 56 trường hợp xe máy, mô tô vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, bao gồm các trường hợp manh động lao xe vào CSGT, vừa xảy ra vào đêm 10.7.



Lập biên bảm xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: TRÙNG DƯƠNG

Trước đó, từ 20 giờ ngày 10.7 đến 2 giờ ngày 11.7, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Di Linh đã vào cuộc chốt chặn tại Trạm thu phí Liên Đầm (xã Liên Đầm, huyện Di Linh) để xử lý xe máy chế độ, xe mô tô chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 20.

Điều đáng nói, trong khi lực lượng công an làm nhiệm vụ, nhiều "quái xế" đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà còn cố tình rú ga, nẹt pô vượt chốt gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông.

Sau hơn 6 giờ lập chốt, lực lượng CGST và các đơn vị nghiệp vụ đã kiểm tra hơn 80 trường hợp có nhiều biểu hiện vi phạm các quy định khi tham gia giao thông.

Lực lượng công an đã lập biên bản xử lý 56 trường hợp xe máy độ chế (xoáy nòng, đôn dên… làm thay đổi kết cấu, hình dáng xe) và xe mô tô mà người điều khiển vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.



Lực lượng chức năng tạm giữ các phương tiện vi phạm. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Cơ quan công an đã tạm giữ 28 xe máy, xe mô tô vi phạm các lỗi như chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, phương tiện tham gia không đảm bảo an toàn kỹ thuật, lạng lách, đánh võng… Trong đó, có 10 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, mà lao xe thẳng vào CSGT khiến lực lượng chức năng phải đuổi theo nhiều km mới bắt gọn.

Theo Trùng Dương (Thanh Niên)