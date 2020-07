Bộ Công an chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn nghiêm trọng ở Kon Tum

Rạng sáng 11.7, trên địa phận huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người chết, 35 người bị thương.



Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân lên khỏi vực. Ảnh: Cục CSGT



Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, Công an huyện Sa Thầy cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.



Phối hợp với UBND, Ban ATGT tỉnh, tổ chức thăm hỏi người bị nạn, chia sẻ với các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.



Nhiều nhân viên y tế được điều động tới hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cục CSGT



Cục CSGT đã cử tổ công tác do Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn, phối hợp cùng Công an tỉnh Kon Tum để khắc phục hậu quả, nắm tình hình và xác định nguyên nhân vụ tai nạn.



Theo thông tin từ Cục CSGT, vào lúc 4h sáng, ngày 11.7 tại km 23+800 Quốc lộ 14C, đèo Ngọc Vinh, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, xe ôtô khách BS: 36B-022.32 chưa rõ người điều khiển, xe chạy hướng Bắc - Nam (Ngọc Hồi - IaDRai, huyện Sa Thầy), khi xe đang xuống đèo thì bất ngờ lao xuống vực, hậu quả làm chết 5 người, bị thương 35 người.



Chiếc xe khách gặp nạn bẹp rúm sau khi lao xuống vực. Ảnh: Cục CSGT



Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ TNGT theo đúng quy định của pháp luật.



