Vụ bắt vợ Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng: Còn ai bị khởi tố, bắt tạm giam?

Ngoài bà Bùi Thị Mai Liên (46 tuổi, trú TP.Đà Lạt, Lâm Đồng, vợ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng Đào Xuân Sơn), cơ quan chức năng địa phương còn bắt tạm giam và khởi tố thêm 3 người nữa làm việc tại 2 văn phòng công chứng ở Đà Lạt.





Liên quan đến vụ việc bà Bùi Thị Mai Liên - Trưởng Phòng Hành chính - Tư pháp (vợ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng) bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng, ngày 16/6, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng để ghi nhận những thông tin khác.





Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, nơi bà Liên (vợ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng) đang làm việc.





Ông Yên cho biết qua báo cáo của Công an tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan, ngoài bà Liên, còn có 3 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam. Cụ thể, 3 người bị bắt cùng bà Liên là anh Luận - cán bộ Phòng công chứng số 1 (thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Lâm Đồng), anh Sửa và chị Lâm cùng là cán bộ công chứng tại Văn phòng Công chứng Đoàn Quang Lưu (phường 9, TP.Đà Lạt).





Văn phòng Công chứng Đoàn Quang Lưu, nơi anh Sử và chị Lâm đang làm việc.





"Do bà Liên và anh Luận đều làm việc tại cơ quan Nhà nước là Văn phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp và trong Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng có 49 cơ quan Nhà nước làm việc cùng người dân, vì vậy, cơ quan công an và Viện kiểm sát đã chọn thời điểm lúc 17h30 để thực hiện khám xét và bắt tạm giam đối với những người liên quan nhằm đảm bảo công việc được thông suốt", ông Yên thông tin.





Văn phòng công chứng số 1, nơi anh Luận làm việc.





Ngoài ra, ông Yên cũng cho biết UBND tỉnh, Công an tỉnh cũng nhận được nhiều đơn tố cáo, nhưng trong quá trình điều tra để đủ điều kiện khởi tố vụ án và bắt tạm giam chỉ có một vụ. Đó là vụ việc rao bán nhà nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường 1, TP.Đà Lạt). Còn lại những lá đơn khác đều là đơn phương, từ một phía nên cơ quan công an phải tiếp tục điều tra thêm.



Bên cạnh đó, do mới khởi tố và bắt tạm giam những người liên quan trong chiều 15/6 nên UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan báo cáo. Từ đó, cơ quan có thẩm quyền có hình thức xử lý đối với cán bộ như thế nào và người thay thế làm việc ra sao để không ảnh hưởng đến công việc chung.



Trước đó, Dân Việt đã thông tin, chiều tối 15/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Liên để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thông báo với Sở Tư pháp, nơi bà Liên làm trưởng phòng Hành chính Tư pháp, sau đó khám xét tại Phòng công chứng số 1, đặt tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (số 36 đường Trần Phú, phường 4, TP.Đà Lạt).



Được biết, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nhận được nhiều đơn tố cáo về việc bà Liên lợi dụng vị trí công việc của mình và địa vị của chồng, trưng ra nhiều giấy tờ về bất động sản. Từ đó, bà Liên mượn tiền của nhiều người nhưng đến hẹn không trả. Đặc biệt, những nạn nhân bị bà Liên quỵt nợ từ vài chục triệu đến nhiều tỷ đồng.



