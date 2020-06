Truy bắt nhóm thanh niên tổ chức cướp giật giữa ban ngày

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang truy bắt nhóm 6 thanh niên tổ chức cướp giật túi xách của người đi đường và hiện đã bắt được 3 đối tương.





Sáng 18-6, tin từ Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.





Ba thanh niên tham gia vụ cướp giật tài sản





Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 16-6, chị Phùng Thị C. (SN 1982, ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đến cơ quan công an trình báo vụ việc bị nhóm đối tượng cướp giật. Theo chị C, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, khi chị đang điều khiển xe máy mang BKS: 47M1- 544.71 đi trên đường thuộc Buôn Ea Yông A (xã Ea Yông, Krông Pắk) thì bị một nhóm đối tượng cướp giật 1 chiếc túi xách. Bên trong túi xách có 1 lắc vàng và số tiền hơn 1 triệu đồng.



Sau khi tiếp nhận tin tố giác tội phạm, Công an huyện Krông Pắk đã khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra. Đến 22 giờ cùng ngày, cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc với 3 đối tượng nghi vấn gồm: Lê Võ Minh Hoàng (SN 2002), Phan Văn Lâm (SN 2001), Nguyễn Phi Hổ (SN 2001, cùng ngụ huyện Krông Pắk).



Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận cùng 3 thanh niên khác thực hiện vụ cướp giật tài sản của chị C. Cơ quan công an đã thu giữ được chiếc túi xách, 1 lắc vàng, còn số tiền các đối tượng đã tiêu xài hết.



Hiện cơ điều tra đang truy bắt 3 đối tượng còn lại đang bỏ trốn.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)