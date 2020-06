Đã tìm ra thủ phạm phá rừng pơ-mu hàng trăm năm tuổi

Ngày 24-6, Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã điều tra, làm rõ được tám đối tượng tham gia phá rừng nguyên sinh quy mô lớn xảy ra tại xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông vừa được phát hiện vào ngày 12-6 vừa qua.

Các đối tượng khai thác rừng trái phép bị Công an huyện Krông Bông bắt giữ.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 12-6, sau hơn hai tháng kiên trì mật phục, một tổ công tác của Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang ba đối tượng gồm: Trần Minh Phúc, 32 tuổi, Y Tứ Niê, 19 tuổi và Y Phan Niê, 18 tuổi, cùng trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đang có hành vi khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 1174, thuộc rừng nguyên sinh do UBND xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk quản lý.

Nhiều cây gỗ hàng trăm năm tuổi có đường kính lớn bị các đối tượng cưa xẻ thành phách nhưng chưa kịp chở ra khỏi rừng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện có bảy điểm tập kết gỗ với hơn 140 hộp gỗ được xẻ vuông vắn, chiều dài hơn 3m, đường kính từ 30-40cm. Tổng khối lượng hơn 75m3. Số gỗ bị khai thác chủ yếu là gỗ dỗi, bạch tùng và gỗ xoan. Bên cạnh đó, tổ công tác còn phát hiện hai lán trại, hai xe máy cày và nhiều dụng cụ mà các đối tượng dùng để khai thác gỗ trái phép.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra Công huyện Krông Bông xác định, Lê Ngọc Phúc 47 tuổi, trú tại xã Hòa Phong, huyện Krông Bông là đối tượng tổ chức, cầm đầu cùng bảy đối tượng khác đều trú ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vào rừng khai thác gỗ về bán.



Nhiều xe gỗ các đối tượng chưa kịp chở ra khỏi rừng đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an hiện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nhóm đối tượng lâm tặc này theo quy định của pháp luật.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, trong khi vụ khai thác trái phép gỗ pơ-mu hàng trăm năm tuổi tại Tiểu khu 1219, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông đang được các ngành chức năng tích cực vào cuộc điều tra, xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhưng chưa tìm ra thủ phạm thì ngày 12-6, trên địa bàn huyện Krông Bông lại xảy ra vụ khai thác gỗ trái phép quy mô lớn.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 12-6, sau một thời gian theo dõi, các tổ trinh sát Công an huyện Krông Bông bất ngờ ập vào Tiểu khu 1174, thuộc địa bàn xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông vây bắt nhóm đối tượng đang dùng cưa máy triệt hạ cây rừng nguyên sinh. Tại đây, Công an huyện Krông Bông đã bắt giữ ba đối tượng gồm: Trần Minh Phúc (31 tuổi), trú thôn 6, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông; Y Tứ Niê (19 tuổi) và Y Phan Niê (18 tuổi), đều trú tại buôn Chàm B, xã Cư Drăm, huyện Krông Bông. Một số đối tượng khác đã nhanh chân trốn thoát vào rừng.

Các đối tượng ngang nhiên làm lán trại trong rừng để khai thác gỗ trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện hàng trăm cây rừng bị triệt hạ nằm la liệt, trong đó nhiều cây đã xẻ thành hộp. Nhiều cây mới bị cưa hạ vẫn còn mủ tươi. Qua kiểm đếm sơ bộ, lực lượng Công an thu giữ được 142 hộp gỗ xẻ vuông, có kích thước từ 30-60cm, dài từ 3-7m, với tổng khối lượng khoảng 75m3. Các chủng loại gỗ bước đầu được xác định thuộc nhóm IV đến nhóm VII, chủ yếu là gỗ dổi, bạch tùng, xương cá...

Cùng với thu giữ hơn 75m3 gỗ, lực lượng Công an còn tạm giữ một cưa lốc, hai xe máy cày độ chế, nhiều dây cáp, thừng, xích và các vật dụng khác phục vụ việc khai thác, vận chuyển gỗ rừng.

Tại Cơ quan công an, bước đầu ba đối tượng khai nhận, tham gia nhóm phá rừng có khoảng 10 người, tuổi từ 18 đến gần 50 tuổi, trú tại một số xã của huyện Krông Bông. Nhóm phá rừng này do Lê Ngọc Phúc (47 tuổi), trú ở buôn Ngô A, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông cầm đầu. Từ lời khai của các đối tượng, Công an huyện Krông Bông đã tiến hành bắt giữ Phúc và đang mở rộng điều tra, truy bắt những người bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.