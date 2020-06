Đà Lạt: Bắt nghi can hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở nghĩa trang

Bé T. (9 tuổi) đang đi bộ từ Nhà thờ Thánh Mẫu về nhà thì bị Nguyễn Văn Tuấn bắt lên xe máy, chở đến Nghĩa trang Thánh Mẫu (P.7, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), hiếp dâm.

Nghi can Tuấn (bên phải) tại Công an TP.Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN Sau 5 ngày quyết liệt truy bắt, trưa 25.6, Công an Lâm Đồng phối hợp với Công an TP.Đà Lạt bắt được nghi can hiếp dâm bé T (9 tuổi), khi nghi can đang ở TT.Lạc Dương, H.Lạc Dương (Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, nghi can khai tên Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, quê H.Thạch Thành, Thanh Hóa, đang tạm trú tại TT.Lạc Dương), làm nghề giao bông hoa cho các nhà vườn. Sau khi bị bắt, Tuấn thừa nhận hành vi hiếp dâm bé gái 9 tuổi tại nghĩa trang Thánh Mẫu.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 19 giờ ngày 20.6, bé T (9 tuổi, đang cùng bố mẹ tạm trú tại Tổ Thánh Mẫu, P.7, Đà Lạt) đi một mình từ Nhà thờ Thánh Mẫu về nhà.

Khi còn cách nhà khoảng 150 m, bé T. bị nghi can Tuấn chạy xe máy hiệu Sirius BS 49B1- 935.80 bắt lên xe. Sau khi chở bé T. chạy lòng vòng, Tuấn chở bé lên giữa nghĩa trang Thánh Mẫu, khống chế và hiếp dâm nạn nhân.

Nghĩa trang Thánh Mẫu, nơi nghi can Tuấn hiếp dâm bé T. ẢNH: LÂM VIÊN

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Tuấn lái xe bỏ đi, bỏ mặc bé T. giữa nghĩa trang hoang vắng. Bé T. chạy ra đường kêu cứu và được người dân đưa về nhà.

Ngay trong đêm 20.6, Công an TP. Đà Lạt đến gia đình bé T. ghi nhận vụ việc, lấy lời khai, thu giữ quần áo của bé T. còn vướng bùn đất, tinh dịch, để điều tra. Tiếp đó, bé T. được đưa đến Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Lâm Đồng để giám định vùng kín, phục vụ công tác điều tra.

Chiếc xe tang vật nghi can Tuấn chở cháu T. vào nghĩa trang thực hiện hành vi đồi bại đêm 20.6 ẢNH: LÂM VIÊN

Từ ngày 20.6, Ban Giám đốc Công an Lâm Đồng chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự (PC02) phối hợp với Công an TP.Đà Lạt khởi tố vụ án, tổ chức truy bắt nghi can hiếp dâm bé T.

Suốt 5 ngày qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng và TP.Đà Lạt bất kể ngày đêm cố gắng truy tìm kẻ hiếp dâm bé T. Đến trưa 25.6, sau khi xác định được nghi can hiếp dâm bé T. là Nguyễn Văn Tuấn đang ở tại TT. Lạc Dương, lực lượng công an vây bắt T., đưa về trụ sở Công an TP.Đà Lạt để tiếp tục điều tra, xử lý.