Vụ xe bán tải cháy rụi, thi thể trong xe biến dạng: Chủ xe vẫn còn sống

Công an Lâm Hà (Lâm Đồng) phối hợp với Công an Đắk Nông khám xét nhà và nơi làm việc của ông Đỗ Văn Minh, chủ xe bán tải bị cháy rụi trên QL28, bên trong có thi thể biến dạng.

Chiếc xe của ông Minh cháy rụi, bên trong có thi thể biến dạng. Ảnh: CTV

Lúc 16 giờ ngày 10.5, lãnh đạo Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông khám xét nhà ở và nơi làm việc của ông Đỗ Văn Minh, chủ xe bán tải bị cháy rụi cùng thi thể biến dạng trên QL28.

Chiếc xe cháy trơ khung trên QL28. ẢNH: HOÀNG BÌNH

Cũng theo Công an H.Lâm Hà, ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi), Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà vừa bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt tại tỉnh Bình Phước vì liên quan đến chiếc xe bán tải BS 51C - 715.70 bị cháy rụi cùng thi thể trong xe bị cháy biến dạng nằm trên QL28, được người dân phát hiện sáng 4.5.

Như Thanh Niên đã phản ánh, khoảng 7 giờ ngày 4.5, người đi đường phát hiện chiếc xe bán tải BS 51C -715.70 đã bị cháy trơ khung trên QL28 (đoạn qua qua thôn Bon B'Nơr, xã Đắk Som, H.Đắk G’long, Đắk Nông), nên báo cơ quan chức năng. Cùng thời điểm đó, lãnh đạo xã Liên Hà họp giao ban đầu tuần, nhưng không thấy ông Minh nhưng không liên lạc được ông này.

Sau khi biết có vụ xe bán tải bị cháy trên QL28, xã đã cử người cùng gia đình ông Minh qua nắm thông tin, làm việc với cơ quan chức năng ở Đắk Nông. Gia đình ông Minh xác nhận chiếc xe bị cháy nằm bên phải QL28 theo hướng Đắk Nông - Lâm Đồng là xe của gia đình, trong xe có một thi thể bị cháy biến dạng.

Bản cáo phó tại đám tang ông Minh. ẢNH: C.T.V

Chiều 5.5, cơ quan chức năng của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông đến khám nghiệm hiện trường vụ cháy, lấy mẫu giám định ADN để xác định người chết cháy biến dạng trong xe có phải ông Minh hay không.

Sau đó, theo nguyện vọng của gia đình ông Minh, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể người xấu số cho gia đình ông Minh và UBND xã Liên Hà về lo hậu sự.

Lúc 14 giờ 30 ngày 6.5, xã Liên Hà và gia đình tổ chức lễ an táng cho người xấu số bị cháy biến dạng trên chiếc xe bán tải BS 51C - 715.70. Người dân và bà con chòm xóm rất bàng hoàng và thương cảm, đến tham dự lễ an táng và tiễn đưa rất đông.

Chủ xe vẫn còn sống

Ông Nguyễn Viết Khê, Chủ tịch UBND xã Liên Hà cho biết thêm ông Minh trước là Chủ tịch UBND xã Tân Hà (Lâm Hà), từ tháng 8.2018 làm Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà (Lâm Hà). Ông Minh có hàng chục ha canh tác cà phê, cây ăn trái tại H.Đắk G’long và buôn bán bất động sản. Cứ mỗi cuối tuần, ông Minh thường lái xe bán tải BS 51C - 715.70 qua H.Đắk G’long làm rẫy; cách nhà khoảng 200 km.

Sáng thứ bảy 2.5, ông Minh lái xe trên qua H.Đắk G’long một mình, đến sáng 4.5 người dân phát hiện xe này cháy rụi trên QL28, bên trong xe có thi thể cháy biến dạng, nghi là ông Minh.

Thế nhưng, Công an Lâm Hà cho biết ông Minh vẫn còn sống và bị cơ quan chức năng bắt tại Bình Phước. Chiều 10.5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an Lâm Hà khám xét nhà ở ông Minh tại xã Tân Hà (Lâm Hà) và khám xét phòng làm việc của ông Minh tại trụ sở Đảng uỷ xã Liên Hà.

Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về vụ án mạng liên quan chiếc xe bán tải bị cháy rụi nhưng chủ xe vẫn còn sống này.