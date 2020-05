Trồng 600 cây cần sa vừa thu hoạch bán vừa cho… gà ăn

2 hộ dân trồng và thu hoạch nhiều lứa cây cần sa. Những người này còn mua hạt cần sa ươm trồng rồi lấy lá cho gà ăn.





Công an thu giữ nhiều cây cần sa. Ảnh: Lin Xong





Ngày 13.5, Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ để xử lý 2 hộ dân có hành vi trồng cây cần sa trái phép quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở huyện.



Chiều 12.5, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Krông Năng kiểm tra khu rẫy trồng cà phê của gia đình bà Bùi Thị Loan (48 tuổi) và anh Bùi Thái Phong (37 tuổi, em ruột, cùng trú thôn Trường Hà, xã Ea Hồ).





2 gia đình có hành vi trồng cây cần sa trái phép quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở huyện. Ảnh: Lin Xong



Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong khu rẫy nhà bà Loan có trồng 442 cây cần sa.



Còn tại nhà anh Phong có trồng 139 cây cần sa các loại. Cây cần sa cao nhất 2,5m, còn cây thấp nhất trên 8cm.



Công an còn phát hiện cả 2 hộ gia đình này đã trồng và thu hoạch được nhiều lứa cây cần sa, nhiều gốc cây lớn đã được nhổ phơi khô.



Bên cạnh những cây đã cao lớn, thì các hộ gia đình này còn ươm mầm hàng trăm cây non và tất cả được chăm sóc rất kỹ lưỡng.



2 hộ gia đình này khai nhận đã mua hạt loại cây này về ươm trồng để lấy lá cho gà ăn nhằm phòng chống dịch bệnh.



Do các hộ gia đình này ở trong các khu rẫy vắng, thưa dân cư và cần sa được trồng xen giữa vườn cà phê, hồ tiêu nên rất khó để phát hiện.



