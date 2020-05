Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông

Chiều 20/5, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; lãnh đạo Công an các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Hòa Bình. Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Hồ Văn Mười đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Đồng thời thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động Đại tá Phạm Tiến Triệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Phạm Tiến Triệu.

Đại tá Hồ Văn Mười trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức. Cũng tại buổi lễ, Đại tá Hồ Văn Mười đã trao một số quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh.