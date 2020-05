Lâm Đồng: Cha cùng con đánh bảo vệ và điều dưỡng bệnh viện

Sau khi đưa bệnh nhân L.T.M.H. (SN 1998) đến nhập viện điều trị thì người cha bị nhắc nhở vì to tiếng và người anh trai chửi bới rồi lao vao đánh nhân viên bệnh viện.

Chiều 16-5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đề nghị vào cuộc làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện này.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng báo cáo vụ việc vào lúc 22 giờ 10 phút đêm 15-5, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân L.T.M.H. (SN 1998, ngụ đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt) đến bệnh viện với triệu chứng không ăn uống, tức ngực, tê chân tay với chẩn đoán suy nhược cơ thể, hạ đường huyết, thiếu máu cơ tim.

Tại thời điểm này, Phòng Cấp cứu đang cấp cứu và điều trị cho 12 bệnh nhân. Trong lúc các bác sỹ ca trực đang cấp cứu cho bệnh nhân H. thì bố của bệnh nhân này tên L.V.P. (SN 1969, ngụ Đào Duy Từ, TP Đà Lạt) đứng trong phòng cấp cứu gọi điện thoại to tiếng gây mất trật tự và được các bác sĩ ca trực và bảo vệ bệnh viện nhắc nhở, mời ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, người này đứng chửi bới, xúc phạm các bác sĩ ca trực. Ngay lúc này, anh của bệnh nhân H. tên L.Q.P (NS 1996) cũng đứng bên ngoài chửi bới và có ý định đánh điều dưỡng tại bàn tiếp nhận bệnh nhân.

Người áo đen được cho hành hung bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Khi có bệnh nhân khác nhập viện, cha bệnh nhân H. đã xông vào dùng tay đấm anh bảo vệ ngay trong phòng cấp cứu. Tiếp đó, anh trai của bệnh nhân H. cũng lao vào đánh bảo vệ.

Vụ việc gây náo loạn bệnh viện làm gián đoạn hoạt động cấp cứu của bệnh viện.

Thấy vậy, điều dưỡng Bùi Thị Thùy can ngăn thì anh trai bệnh nhân H. chửi bới, đe dọa, liên tiếp đánh, tát vào mặt điều dưỡng Thùy. Vụ việc chỉ dừng lại khi được nhiều người can ngăn và lực lượng công an khu vực đến ghi nhận vụ việc.

Bác sĩ Lê Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cho biết "Sự việc đã đoa dọa đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, ca trực cấp cứu và làm gián đoạn hoạt động của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khoảng 40 phút. Lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định".