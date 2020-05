Khám phá nhanh vụ cướp 300 triệu đồng

Cảnh sát hình sự Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã khám phá nhanh vụ cướp tài sản, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ số tiền gần 300 triệu đồng để trả lại cho người bị hại.

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Xuân Hải (SN 1988), trú tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, Lê Sơn (SN 1983), trú tại xã Cư Knia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và Ngô Xuân Kiên (SN 1988), trú tại xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sau khi Hải, Sơn và Kiên bàn bạc thống nhất về việc mua thuốc hướng thần bỏ vào bia cho Nguyễn Đình Anh, trú tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai uống, làm cho nạn nhân giảm khả năng điều khiển hành vi rồi rủ đánh bài ăn tiền để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Công an huyện Cư Jút bắt giữ 2 đối tượng Hà Xuân Hải và Lê Sơn.

Sáng ngày 18/5/2020 Kiên và Hải dùng xe ô tô chở anh Nguyễn Đình Anh từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xuống huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông để xem công trình (trang trại nuôi heo). Trước khi đi, cả 3 vào ngân hàng rút 300 triệu đồng của anh Nguyễn Đình Anh mang theo để làm thủ tục ký hợp đồng xây dựng trang trại.

Khi đến Cư Jút, cả 3 cùng về nhà Lê Sơn ăn cơm và uống bia. Trong lúc ăn cơm, các đối tượng đã bỏ thuốc hướng thần vào lon bia đưa cho Anh uống. Sau khi ăn cơm, Hải, Sơn, Kiên rủ Anh đánh bài ăn tiền. Đánh được một lúc, Anh nghỉ vì mệt và Hải có thông báo là Anh thua hết số tiền 40 triệu đồng.

Đến 16h cùng ngày Hải điều khiển xe ô tô chở Kiên, Sơn và Anh lên huyện Đắk Mil để xem công trình nhưng khi đến Đắk Mil cả nhóm vào quán tiếp tục ăn nhậu.

Đến 23h cùng ngày, Sơn điều khiển xe ô tô chở Hải, Anh về lại Cư Jút, còn Kiên đón taxi về huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Khi đến khu vực thôn 12, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, Sơn dừng xe rồi Hải yêu cầu trả số tiền thua bạc nhưng anh Anh không đồng ý nên Hải giật túi xách của Anh (bên trong có 300 triệu đồng) rồi đạp Anh ra khỏi xe.

Sau đó, Hải, Sơn cùng về phòng trọ của Hải tại thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, Hải mở túi xách lấy được của anh Anh lấy 82.550.000đ đưa cho Sơn, số tiền còn lại trong túi xách Hải cất giữ và tiêu xài.

Thiếu tá Nguyễn Quang Trung – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cư Jút cho biết thêm “Sau khi tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Đình Anh, ngay trong đêm lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng Công an xã triển khai đồng bộ các biện pháp để điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Từ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, xác định tính chất phức tạp của vụ án, ngày 19/5/2020, Công an huyện Cư Jút đã xác lập Chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ và truy bắt các đối tượng.

Với tinh thần quyết tâm cao, sau 2 ngày (từ ngày 20 đến chiều ngày 21/5) xác minh, truy tìm, các tổ công tác của Công an huyện Cư Jút đã lần lượt bắt giữ Hà Xuân Hải, Lê Sơn, Ngô Xuân Kiên khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; huyện Buôn Đôn và Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thu giữ vật chứng của vụ án là 263.850.000đ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật”.