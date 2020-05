Đắk Nông: Khởi tố, bắt giam chủ karaoke HTV để khách tụ tập mở tiệc ma túy

Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Yến, chủ quán Karaoke HTV, về hành vi 'chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy'.



Những người sử dụng ma túy tại quán Karaoke HTV bị công an bắt giữ - Ảnh: Phan Bá





Ngày 14.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Yến (29 tuổi), chủ quán Karaoke HTV (địa chỉ tổ 1, phường Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa) về hành vi "chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".



Trước đó, lúc 4 giờ ngày 29.4 , Công an TP.Gia Nghĩa đã đột kích, bắt quả tang 24 thanh niên (gồm 8 nữ và 16 nam) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke HTV.



Tại hiện trường, công an thu giữ 1 gói ni lông bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng (là ma túy tổng hợp), 5 viên nén ma túy (dạng thuốc lắc) và một số vật dụng liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 24/24 người dương tính với ma túy.





Khách sử dụng ma túy tại quán Karaoke HTV bị công an bắt giữ







Những người này khai rủ nhau đến quán karaoke HTV để dự tiệc sinh nhật bạn và cùng nhau sử dụng ma túy.



Trong số các những người bị bắt, có chủ quán karaoke HTV. Cô chủ của karaoke HTV cùng tham gia “bữa tiệc” ma túy cùng với khách.



Liên quan đến vụ án, Công an TP.Gia Nghĩa cũng đã bắt tạm giam Võ Minh Nguyên, Từ Quốc Cường, Lê Viết Dũng, Mai Thanh Tú về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo Phan Bá (thanhnien)