Đà Lạt đón gần 60.000 lượt khách đến nghỉ lễ 30/4

Với các điểm du lịch nổi tiếng như Đường hầm đất sét, Thung lũng tình yêu, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đón gần 60.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Ngày 3/5, thông tin từ Công an TP.Đà Lạt, trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 có hơn 58.000 lượt du khách lưu trú tại địa phương, trong đó hơn 1.300 lượt khách quốc tế.

Theo tính toán của cơ quan chức năng, lượng khách trên chỉ bằng khoảng 65% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, đây là điều đáng phấn khởi, tín hiệu vui của du lịch Đà Lạt sau thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19.

Hàng ngàn du khách đã chọn Đà Lạt là điểm du lịch, nghỉ dưỡng trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Theo bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, trong đợt nghỉ lễ vừa qua, thành phố đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đặc biệt, địa phương đã liên tục tổ chức các tổ liên ngành, vừa giám sát hoạt động du lịch theo đúng quy định, vừa nhắc nhở du khách chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm về nâng giá, ép giá, cò kéo du khách để Đà Lạt tiếp tục là điểm đến an toàn, thân thiện.

Du khách đến tham quan tại Thung lũng tình yêu được sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên, Đường hầm đất sét là khu du lịch dẫn đầu về số lượng khách tham quan với 12.000 người. Tại khu du lịch này, khu vực hồ Vô cực là nơi thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình kỷ niệm. Bên cạnh đó, khí hậu mát mẻ cũng là lợi thế cho du lịch Đà Lạt đón một lượng lớn khách trong dịp này.

Ngoài ra, các điểm du lịch nổi tiếng khác như Thung lũng tình yêu cũng đón khoảng 9.500 lượt khách. Vườn hoa thành phố thu hút 3.500 lượt khách tham quan, Thung lũng vàng đón hơn 2.500 lượt khách.

Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt đã huy động 100% quân số, đảm bảo giao thông an toàn trong dịp nghỉ lễ.

Trong những ngày nghỉ lễ, tại một số tuyến đường trung tâm thành phố xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ, Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt đã huy động 100% quân số, cùng lực lượng CSGT tỉnh và công an các phường, xã để bảo đảm an toàn giao thông.