5 thanh niên vào tù vì đánh chết 1 người nghi bắt cóc trẻ em

Nghi một người có biểu hiện tâm thần bắt cóc trẻ em, 5 thanh niên cùng người dân rượt đuổi, đánh nạn nhân tử vong. Hậu quả là cả nhóm vào tù vì tội giết người.

Ngày 13-5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Đậu Nguyễn Đăng Khoa (SN 1988), Nguyễn Đình Thái (SN 1983), Đinh Tiến Vũ (SN 1987), Trần Ngọc Linh (SN 1986) và Trương Văn Nam (SN 1991; cùng ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Giết người".

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, nghi ngờ chồng mình là anh Y Sul Êban (SN 1985; ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) bị bệnh tâm thần nên sáng 21-10-2018, chị H’Yết Ksiu (SN 1986) đã đưa chồng đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để khám bệnh. Quá trình thăm khám ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán anh Y Sul Êban có biểu hiện loạn thần nên cho chuyển đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk. Sáng 22-10-2018, trong lúc chị H’Yết Ksiu thu dọn hành lý để chuyển viện thì anh Y Sul Êban bỏ đi.

Tối cùng ngày, anh Y Sul Êban đến nhà thờ Duy Hòa (ở phường Khánh Xuân). Tại đây, có ông Nguyễn Anh Khoa (SN 1974, ngụ phường Khánh Xuân) đang đứng hút thuốc, còn cháu Nguyễn Khởi My (SN 2014, con ông Khoa) đang ngồi trên xe máy. Lúc này, anh Y Sul Êban tới bế cháu My và nói là con của mình.

Thấy vậy, ông Khoa giằng co cháu My lại và tri hô "có người bắt cóc" thì anh Y Sul Êban bỏ chạy. Nhiều người dân đuổi theo và bắt giữ được anh Y Sul Êban. Trong lúc chờ công an tới giải quyết, vì cứ nghĩ anh Y Sul Êban bắt cóc trẻ em, các bị cáo nói trên đã đánh hội đồng.

Một lát sau, Công an phường Khánh Xuân đến hiện trường và đưa anh Y Sul Êban đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Khoa 13 năm tù; bị cáo Thái và bị cáo Vũ cùng mức án 12 năm 6 tháng tù; bị cáo Linh và bị cáo Nam cùng lãnh 12 năm tù.