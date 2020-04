Xử lý nhóm nhân viên massage tụ tập ăn nhậu ngoài trời

Giữa lúc người dân cả nước đang thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, một nhóm nhân viên quán massage ở TP. Buôn Ma Thuột vẫn rủ nhau tụ tập ăn nhậu.

Sáng 3.4, Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng tổ chức ăn nhậu giữa thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Khoảng 1h sáng 3.4, Công an xã Hòa Phú phối hợp cùng cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Tổ tuần tra Công an thành phố tiến hành tuần tra khu vực thôn 5, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Tại đây, công an phát hiện một nhóm người gồm 16 nữ và 9 nam đang tụ tập ăn nhậu.

Công an sau đó đưa 25 trường hợp tham gia tụ tập đông người về Công an xã Hòa Phú để làm việc.

Điều tra được biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cơ sở kinh doanh dịch vụ massage của ông Trần Anh Quang (SN 1981, đường Trần Quý Cáp, TP. Buôn Ma Thuột) phải tạm nghỉ.

Khoảng 16h chiều 2.4, ông Quang tổ chức cho 24 người là người thân và nhân viên tổ chức vui chơi, ăn nhậu. Khoảng 1h sáng 3.4, trong lúc nhóm người này tổ chức ăn nhậu thì bị Công an kiểm tra, phát hiện.

Qua làm việc, ông Quang đã thừa nhận hành vi tập trung đông người của mình trong mùa dịch là trái các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương.