Vụ ông chủ hiếp dâm cô gái khuyết tật làm thuê: Tòa sai lầm nghiêm trọng, tuyên án quá nhẹ?

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho rằng do có những sai lầm nghiêm trọng nên tòa án cấp sơ thẩm chỉ tuyên phạt bị cáo mức án khởi điểm là quá nhẹ nên kháng nghị một phần bản án.





Ngày 7-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo VKSD tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm bản án của TAND huyện Ea H’leo trong việc tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Thủy (SN 1955, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) phạm tội hiếp dâm.





Bị cáo Đặng Ngọc Thủy tại phiên tòa sơ thẩm





Theo quyết định kháng nghị, sau khi nghiên cứu nội dung bản án và tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cho thấy việc tòa án cấp sơ thẩm kết luận trong ngày 22-12-2017, ông Thủy chỉ thực hiện hành vi hiếp dâm 1 lần đối với chị N.T.L.Q (SN 1987, người giúp việc cho gia đình ông Thủy) là không xem xét, đánh giá đầy đủ toàn bộ chứng cứ của vụ án. Cụ thể, bị hại ngay từ đầu đã khai báo chi tiết, đầy đủ 4 lần bị hiếp dâm trong ngày 22-12-2017. Lời khai hoàn toàn phù hợp với với nội dung bản cam kết của ông Thủy viết trước vợ, con và bị hại. Lời khai của bị hại phù hợp với lời khai của cháu T (con gái ông Thủy) về lý do và mong muốn quan hệ tình dục với chị Q mà bị cáo đã thừa nhận với cháu T khi hành vi bị phát hiện vào ngày 6-8-2018. Cũng chính từ hành vi vi phạm liên tiếp, nhiều lần của ông Thủy đối với chị Q ngay tại nhà ở của mình đã tạo nên sự bức xúc về tinh thần dẫn đến cháu T có hành vi coi thường chính bố đẻ của mình khi xưng hô "mày – tao". Bên cạnh đó, tòa không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do phạm tội đối với người khuyết tật nặng là không đúng pháp luật…



Cũng theo VKSND tỉnh Đắk Lắk, do có những sai lầm nghiêm trọng như trên nên tòa án cấp sơ thẩm chỉ tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù (mức khởi điểm của khung hình phạt) là quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và không đủ sức cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo vì trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không thể hiện sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình.



Do đó, VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị TAND cùng cấp xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm theo hướng không áp dụng điểm d khoản 2 Điều 111 BLHS 1999 mà áp dụng điểm d khoản 2 Điều 141 BLHS 2015. Buộc bị cáo Thủy phải chịu trách nhiệm hình sự 5 lần (tòa sơ thẩm tuyên 2 lần) thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị Q. Áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội đối với người khuyết tật nặng, tăng mức hình phạt tù đối với bị cáo Thủy.



Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh, chị Q bị dị tật ở chân, nói ngọng, sức khỏe yếu, được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người khuyết tật mức độ nặng, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ngày 6-3, TAND huyện Ea H’leo đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị Thủy 7 năm tù giam về tội hiếp dâm. TAND huyện Ea H’leo nhận định chỉ đủ căn cứ chứng minh bị cáo Thủy hiếp dâm chị Q. 1 lần vào ngày 22-12-2017 và 1 lần vào ngày 6-8-2018. Đối với cáo buộc bị cáo Thủy hiếp dâm chị Q 3 lần khác vào ngày 22-12-2017, HĐXX kiến nghị tách ra, chuyển hồ sơ để cơ quan điều tra củng cố chứng cứ, làm rõ.





3 bên không đồng tình với bản án



Ngoài kháng nghị của VKSND tỉnh Đắk Lắk, trước đó sau khi có bản án sơ thẩm, bị hại và bị cáo cũng đã nộp kháng cáo bản án.



Theo đó, chị Q yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét, không chấp nhận việc HĐXX cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết như: bồi thường cho nạn nhân, ăn năn hối cải… để giảm nhẹ tội cho bị cáo Thủy. Yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm tăng nặng hình phạt, buộc tội bị cáo Thủy đã 5 lần thực hiện hành vi hiếp dâm mình để đưa ra hình phạt thích đáng.



Trong khi đó, bị cáo Thủy cũng nộp đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm vì cho rằng mình không phạm tội.









