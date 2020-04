Lâm Đồng: Tranh chấp đất kiểu côn đồ, đánh hai bố con nhập viện

Hai bố con ông Nguyễn Hữu Lễ (thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã bị một nhóm người đánh trọng thương tại khu đất mà gia đình ông đang canh tác.

Nhiều lần đe dọa, hành hung

Sự việc xảy ra khoảng 9h30 ngày 8/4, tại khu rẫy nhà ông Nguyễn Hữu Lễ ( tổ 7, thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng).

Tiếp xúc với PV, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (vợ ông Lễ) kể lại, vào thời điểm trên có 4 người, gồm Bùi Đức Khoa (31 tuổi), Bùi Đức Cường (em trai Khoa, 27 tuổi), Nguyễn Văn Cường, Huỳnh Tấn Tài đến “xin đất” nhưng gia đình không đồng ý.

Ông Nguyễn Hữu Lễ được người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

“Chồng tôi có nói với 4 đối tượng này là nếu muốn gì thì kêu người lớn đến nói chuyện. Đất của gia đình chú đã làm từ rất lâu, cực khổ lắm mới có được, chắc chắn không thể cho con xin được. Chồng tôi vừa nói xong, Bùi Đức Khoa đe dọa rồi chặt cây hồng của nhà tôi”, bà Nguyệt kể lại.

Các đối tượng đến xin đất, hành hung người nhà gia đình ông Lễ. Ảnh cắt từ video.

Một người con của bà Nguyệt thấy cây bị chặt nên đã hất ra, liền bị một đối tượng đấm hai phát vào mang tai. Thấy con trai bị đánh, ông Lễ cầm chiếc cào 4 răng ra xua đuổi. Hai bên tiếp tục xảy ra xô xát khiến ông Lễ và con trai là Nguyễn Hữu Tuấn (27 tuổi) chấn thương, mỗi người bị một vết rách trên đầu dài 6cm.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn bị đánh với vết thương dài 6cm trên đầu bên phải.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (con gái ông Lễ, đang mang thai) thấy vậy liền lấy điện thoại ra nhằm quay lại toàn bộ sự việc nhưng cũng bị một đối tượng giật điện thoại rồi đập vỡ màn hình.

Trước đó, anh Nguyễn Hữu Sơn, con trai ông Lễ cũng bị một số đối tượng do Bùi Đức Khoa gọi đến đánh gãy sống mũi, nhập viện điều trị từ 15/3 – 23/3/2020 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, trong tháng 2, gia đình ông Lễ cũng bị các đối tượng được Khoa gọi đến hành hung, phá hoại trên miếng đất rộng khoảng 4.000m2 mà ông Lễ đang canh tác.

Sai hoàn toàn

“Gia đình chúng tôi bị đe dọa, quấy phá nhiều lần. Những lần như vậy tôi đều báo Công an xã Xuân Thọ đến giải quyết. Thế nhưng, tất cả mọi lần các đối tượng này ra về rồi công an xã mới đến. Trước đó, chúng tôi thấy căng thẳng nên đã rào đất lại bằng lưới B40. Ngày 24/2, Khoa cùng một số người khác đến cắt lưới của nhà tôi, đạp con dâu tôi. Công an xã đến giải quyết, Khoa nhận sai và hứa sẽ bồi thường , nhưng đến nay vẫn chưa thấy đâu” - bà Nguyệt cho hay.

Khu vực đất của gia đình ông Lễ thường xuyên bị Khoa dẫn người đến "xin".

Hiện ông Lễ và anh Nguyễn Hữu Tuấn đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng. Riêng ông Lễ đang được điều trị, theo dõi chấn thương sọ não do còn đau đầu và tức ngực.

“Hiện đối tượng Khoa đã được Công an xã cho bảo lãnh, yêu cầu cam kết không tái phạm. Trong chiều ngày 8/4, Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp với Viện Kiểm sát đến khám nghiệm hiện trường, củng cố lời khai của các đối tượng liên quan đến vụ việc”, đại diện Công an TP.Đà Lạt thông tin.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ cho biết: “Về cơ sở, căn cứ pháp lý, đối tượng Bùi Đức Khoa đã sai hoàn toàn. Toàn bộ vị trí đất xảy ra tranh chấp là nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp và hành lang lộ giới của đường xe lửa.

Hiện xã đã có thông báo để tiến hành giải tỏa diện tích đất tranh chấp đó. Chính quyền địa phương đã có văn bản đề xuất lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt khởi tố vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật”.