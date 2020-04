Lâm Đồng: Phát hiện vườn cần sa 'để nuôi heo' ở huyện Lâm Hà

Lúc 0 giờ ngày 25.4 Công an huyện Lâm Hà phối hợp Công an xã Tân Thanh (Lâm Hà) kiểm tra hành chính nhà ông Hoàng Minh Tân (29 tuổi), ở thôn Tân An, xã Tân Thanh phát hiện 11 nam nữ thanh niên tụ tập, có hành vi sử dụng ma túy trái phép. Hoàng Minh Tân (đứng) cùng nhóm thanh niên sử dụng ma tuý bị bắt quả tang. ẢNH: LÂM VIÊN Tại một phòng ngủ, cơ quan chức năng thu giữ 1 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 gói ni lông khác chứa hai viên màu hồng nghi là ma túy tổng hợp, cùng “đồ nghề” để chơi ma túy. Rạng sáng cùng ngày (25.4), 11 nam nữ thanh niên được đưa về trụ sở công an để phân loại, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.