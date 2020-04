Lâm Đồng: Mưa lớn, lốc xoáy cuốn mái nhà dân ở Đạ Tẻh bay hàng chục mét

Một trận mưa lớn kèm theo lốc xoay kéo dài hơn 30 phút vừa quét qua địa bàn xã Quốc Oai (H.Đạ Tẻh, Lâm Đồng) làm tốc mái gần 30 nhà dân và làm gãy đổ nhiều cây trồng.

Mái nhà dân bị lốc xoáy cuốn ra xa hàng chục mét. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

hông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25.4, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã quét qua địa bàn 3 thôn Đạ Nha, Hà Phú và Hà Mỹ (xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh) khiến người dân không kịp trở tay.

Một nhà dân bị tốc mái sau cơn lốc xoáy. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Theo ông Vương Duy An, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, lốc xoáy đã qua, nhưng đến 18 giờ 30 phút cùng ngày (25.4) trời vẫn đang mưa rất to.

Một nhà dân tại xã Quốc Oai bị lốc xoáy làm tốc mái. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, có 26 căn nhà của người dân bị lốc xoáy làm tốc mái, trong đó 11 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn. Nhiều mái nhà dân bị lốc xoáy cuốn bay xa cả chục mét.

Lốc xoáy còn quật đổ nhiều cây xanh, cây trồng trên địa bàn 3 thôn, tuy nhiên do trời tối nên chưa thể thống kê được thiệt hại. Rất may trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Một cây xanh cổ thụ bị lốc xoáy làm bật gốc. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

“Sau khi lốc xoáy xảy ra, địa phương đã huy động các lực lượng giúp người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do trời mưa kéo dài nên nhiều nhà dân bị lốc xoáy làm tốc mái đã bị ướt đồ đạc, tài sản có nguy cơ bị hư hỏng. Cây cối ngã đổ đang nằm đầy đường, chưa thể giải tỏa”, ông Vương Duy An cho biết thêm.

Nhiều tài sản vật dụng bên trong nhà dân bị hư hỏng. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

Hiện tại, cơ bản các hộ dân bị lốc xoáy làm tốc mái nhà hoàn toàn đã được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã sắp xếp chỗ ở tạm giúp bà con ổn định cuộc sống qua đêm nay (25.4).

Nhiều cây xanh ngã đổ vì mưa lớn, lốc xoáy. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG