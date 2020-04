Lâm Đồng: Cho phép Trường đua ngựa Thiên Mã được kinh doanh đặt cược

Dự án đầu tư Trường đua ngựa Madagui tại thôn 4 xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai) được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Lam-Madagui.

Trường đua Thiên Mã-Madagui Lâm Đồng. (Nguồn: Dalattrip)

Chiều 27/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) nhằm thực hiện những nhiệm vụ cấp bách giữa mùa dịch COVID-19.

Kỳ họp diễn ra theo hình thức trực tuyến với 14 điểm cầu gồm đầu cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và 12 điểm cầu tại 12 huyện, thành phố. Mỗi địa điểm không quá 20 đại biểu tham dự.

Đáng chú ý trong kỳ họp này là tờ trình về ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

Toàn bộ nội dung tờ trình này đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung hoạt động đua ngựa, đua chó có hoạt động kinh doanh đặt cược vào Dự án đầu tư Trường đua ngựa Thiên Mã-Madagui-Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn tại huyện Đạ Huoai.

Dự án đầu tư Trường đua ngựa Madagui tại thôn 4 xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai) đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Lam-Madagui từ ngày 29/1/2011 nhưng không có nội dung đặt cược.

Qua 3 lần điều chỉnh, đến nay, dự án này được đổi tên thành Trường đua ngựa Thiên Mã-Madagui-Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, khả năng, điều kiện tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Huoai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung hoạt động đua ngựa, đua chó có kinh doanh đặt cược vào dự án này. Mục đích là đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ vui chơi giải trí, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua 8 nội dung gồm: Nghị quyết thông qua các nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và nhóm C; Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Các đại biểu cũng thông qua Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020; Nghị quyết phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện một số chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước năm 2020; Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Điểm du lịch sinh thái K’lan tại Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xem xét miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Bùi Văn Sơn (Giám đốc Công an tỉnh do nghỉ hưu theo chế độ); bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Đức Thuận, mới được bổ nhiệm là Giám đốc Sở Y tế tỉnh.