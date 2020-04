Đắk Nông: Trồng giống khoai tây của xứ Hàn, nông dân thắng lớn

Vừa qua, Hội ND huyện Tuy Đức (Đăk Nông) đã phối hợp với Công ty Orion Vina triển khai cho 16 hộ trồng thử nghiệm mô hình liên kết giống khoai tây DooBak của Hàn Quốc, với tổng diện tích 9,6ha tại 2 xã Quảng Tâm và Đăk Buk So.

Theo nội dung hợp tác, phía công ty hỗ trợ cung cấp trước giống khoai tây cho nông dân với giá 15.000 đồng/kg, nông dân chỉ phải thanh toán tiền giống sau thu hoạch và Công ty Orion Vina bao tiêu sản phẩm đầu ra với giá 9.000 đồng/kg. Trong thời gian canh tác, Hội ND huyện và công ty thường xuyên cử cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi đồng ruộng.

Cán bộ Hội ND, Phòng NNPTNT huyện Tuy Đức và đại diện Công ty Orion đánh giá năng suất khoai tây DooBak tại hộ ông Phạm Văn Ngạn. Ảnh: P.L

Giống khoai tây DooBak từ Hàn Quốc cho thu bình quân 4-6 củ mỗi khóm. Theo đánh giá của cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, loại cây ngắn ngày này sinh trưởng tốt với khí hậu và thổ nhưỡng ở Tuy Đức, củ đạt tiêu chuẩn, mẫu mã đẹp.

Từ mô hình liên kết, mỗi ha khoai tây DooBak đem lại thu nhập cho hội viên 100 triệu đồng (đã trừ chi phí đầu tư) sau 3 tháng trồng. Cụ thể, kết quả sau thu hoạch đợt một cho thấy, trên 1ha nông dân trồng hết 2,5 tấn giống, năng suất thực thu bình quân đạt 25 tấn/ha.

Trong đó hộ bà Trần Thủy Tĩnh (thôn 2, xã Quảng Tâm) trồng 0,5ha thu được 12,5 tấn, hộ ông Phạm Văn Ngạn (thôn 7, xã Đăk Buk So) trồng 0,4ha thu được 10,4 tấn… Như vậy sau 3 tháng trồng, khoai tây DooBak đã đem lại thu nhập đáng kể cho hội viên nông dân tại huyện Tuy Đức. Nhiều gia đình đã có thu nhập cao hơn nhiều so với các cây trồng khác trên cùng một diện tích đất.

Dù là giống cây mới nhưng khoai tây DooBak đã bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nông dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm do Hội ND thực hiện.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Tao - Chủ tịch Hội ND xã Quảng Tâm, do đây là lần đầu tiên hội viên nông dân trồng giống khoai Hàn Quốc mới nên còn một vài hộ làm chưa đúng quy trình kỹ thuật do công ty hướng dẫn. Do vậy năng suất chưa đạt theo yêu cầu đề ra, cây khoai tây vẫn gặp một số bệnh hại như bệnh héo xanh, sâu đất gây hại.

Trong thời gian tới, Hội ND huyện Tuy Đức sẽ phối hợp với ngành chức năng tổ chức đánh giá năng suất sau thu hoạch. Tiếp đó nghiên cứu bổ sung quy trình sản xuất phù hợp cho cây khoai tây DooBak tại địa phương; tiếp tục cùng với hội viên nông dân liên kết với công ty mở rộng diện tích trong vụ đông xuân 2020 - 2021.