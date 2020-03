Nghỉ học lên rẫy phụ cha, 1 học sinh bị sét đánh tử vong

Hai cha con tới 1 gốc cây to để trú mưa nhưng không may bị sét đánh trúng khiến 2 cha con thương vong



Tối 26-3, một lãnh đạo UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết gia đình và chính quyền địa phương đang phối hợp lo hậu sự cho cháu Y.K. (SN 2003, ngụ bon N’Jang Bơ, xã Trường Xuân) bị sét đánh tử vong.



Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, em K và cha mình là ông Y.H đi làm rẫy trong xã. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thấy trời mưa lớn nên 2 cha con vào một gốc cây lớn gần đó để trú mưa.



Trong lúc trú mưa, sét đã đánh trúng gốc cây khiến cả 2 cha con bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, ông H phát hiện con trai bị thương nặng nên đã nhờ người hỗ trợ, đưa con đến cơ sở y tế cấp cứu.



Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em K đã tử vong, ông H bị thương hiện đang được điều trị tại Trạm Y tế xã Trường Xuân.



Em K đang là học sinh cấp 3. Trong thời gian nghỉ phòng chống Covid-19, em lên rẫy phụ giúp cha mẹ thì xảy ra sự việc đau lòng.

Theo C. Nguyên (NLĐO)