Khởi tố vụ máy xúc gần cả tỉ đồng bị thiêu trụi

Chiếc xe máy xúc bị kẻ gian đốt cháy hoàn toàn. Ảnh: HL







Ngày 14.3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản xảy ra tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk.



Theo hồ sơ, sáng 1.7.2019, ông Nguyễn Đình Lộc (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) nhận tin báo của người thân về việc xe múc ở trong rẫy bất ngờ bị cháy không rõ nguyên nhân.



Theo ông Lộc, xe múc của gia đình ông có giá trị gần gần 800 triệu đồng. Sau khi bị đốt cháy, toàn bộ xe múc không có khả năng phục hồi và sẽ bán sắt vụn.





Do bị hủy hoại hòan toàn nên không thể sửa chữa chiếc xe máy múc. Ảnh: HL





Nghi ngờ có người phá hoại tài sản, ông Lộc trình báo cơ quan công an huyện Krông Pắk.



Công an sau đó xác định nguyên nhân cháy là do đốt, điểm xuất phát cháy tại vị trí ghế ngồi bên trên xe.



Trước đó, ngày 2.11.2019, Công an huyện Krông Pắk ra quyết định tạm đình vụ việc từ tin báo của gia đình ông Lộc.



Ngày 31.12.2019, VKSND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, yêu cầu VKSND huyện Krông Pắk hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ trước đó, và yêu cầu Công an Krông Pắk tiếp tục điều tra.



