Giám đốc Công an Lâm Đồng chỉ đạo điều tra vụ giang hồ nổ súng bắn người

Nhóm giang hồ dùng súng, mã tấu xông vào nhà chém người tới tấp.





Sáng 6.3, đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an điều tra vụ chém người, nổ súng tại thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Huoai (TP. Bảo Lộc) trước đó.

Hình ảnh cắt từ clip.





Theo đại tá Lê Vinh Quy, hiện lực lượng công an đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.



Trước đó, Viện KSND huyện Đạ Huoai phối hợp với Công an huyện tiến hành trưng cầu giám định đối với loại súng mà nhóm giang hồ sử dụng tại nhà anh Nguyễn Văn Đức (số nhà 395, thị trấn Đạm Ri).



Theo lãnh đạo VKSND huyện Đạ Huoai, hiện Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an đang giám định loại súng mà các đối tượng trên để điều tra mở rộng.



"Nếu xác định các đối tượng sử dụng súng quân dụng thì chúng tôi mới xử lý. Nếu các đối tượng sử dụng súng hơi thì xử phạt hành chính" - vị lãnh đạo VKSND huyện Đạ Huoai thông tin.



Như Lao Động đưa tin, tối 20.1, có một nhóm khoảng 20 người sử dụng súng, mã tấu bất ngờ xông vào nhà chém tới tấp các thành viên trong nhà.



“Nhóm người lạ sử dụng súng, mã tấu xông vào, thấy ai chém đó”-anh Đức kể lại.



Thời điểm trên, 3 người em họ khác của chủ nhà là anh Nguyễn Công Thạnh (25 tuổi) cùng em Nguyễn Thanh Duy (16 tuổi) và các anh Nguyễn Văn Vỹ và Đoàn Văn Tý (cùng 23 tuổi) cũng bị nhóm giang hồ chém gây thương tích.



Theo gia đình anh Đức, từ trước đến nay gia đình anh sống trên địa bàn không có mâu thuẫn với ai.



Thời điểm nhóm giang hồ vừa rời khỏi thì gia đình anh mất 25 triệu đồng. Và dù, vụ việc đã xảy ra từ lâu, nhưng đến nay các đối tượng giang hồ vẫn chưa bị xử lý.



Theo Hữu Long (LĐO)