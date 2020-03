Đắk Nông điều động 23 Công an chính quy về xã

Ngày 16/3, Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ Công an chính quy đến nhận công tác và đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, các đồng chí lãnh đạo Công an huyện Krông Nô đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông về việc điều động 23 cán bộ Công an chính quy đến nhận công tác và đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 7 xã thuộc huyện Krông Nô. Trong đó có 10 đồng chí đảm nhiệm chức danh trưởng, phó Công an xã và 13 đồng chí đảm nhiệm chức danh Công an viên.

Công an huyện Krông Nô trao quyết định cho các đồng chí được điều động đảm nhiệm chức danh trưởng, phó Công an xã.

Theo Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Nô, tính đến nay, Công an huyện Krông Nô đã hoàn thành việc điều động cán bộ Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 11/11 xã.