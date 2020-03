Bắt nhóm đối tượng từ Đồng Nai lên Đắk Lắk trộm cắp cả tỉ đồng

Sáng nay (28-3), tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phá 1 vụ án trộm cắp liên tỉnh.





Số lượng điện thoại thu giữ được





Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 10-10-2019, cửa hàng điện thoại Quốc Vũ (ở xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) bị kẻ gian phá khóa đột nhập lấy 43 điện thoại di động, 4 máy tính và nhiều tài sản khác với tổng trị giá gần 120 triệu đồng. Sau đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ đột nhập các cửa hàng điện thoại, với giá trị tài sản bị mất rất lớn.





Đối tượng Công Nhật Phu tại cơ quan công an





Trước tình hình này, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo 2 đơn vị là Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Cư Kuin phối hợp xác lập chuyên án để điều tra.



Đến khoảng 3 giờ ngày 23-3, khi 2 đối tượng vừa đột nhập một cửa hàng điện thoại ở huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) để trộm cắp thì bị một tổ công tác của chuyên án vây bắt.





Đối tượng Đinh Văn Hải khai nhận hành vi trộm cắp tài sản





Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tên Công Nhật Phu (39 tuổi) và Đinh Văn Hải (38 tuổi, cùng ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Đối tượng Phu từng có 1 tiền án, đối tượng Hải có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian chấp hành án, 2 đối tượng này quen biết và chơi thân với nhau. Đến khi ra trại, cả 2 tìm đến nhau rồi lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản.



Tối đến, cả 2 chở nhau trên xe máy tìm cửa hàng điện thoại nào khóa cửa ngoài, không có người trông coi thì đột nhập trộm cắp. Tài sản trộm được, 2 đối tượng mang về tỉnh Đồng Nai tiêu thụ.





Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Đạt, cơ quan công an thu giữ 42 điện thoại, 5 chiếc máy tính





Mở rộng điều tra, chuyên án đã cử một tổ công tác xuống TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Đạt (34 tuổi). Nguyễn Văn Đạt là đối tượng thường xuyên tiêu thụ tài sản do 2 đối tượng trên trộm cắp. Khám xét nơi ở của đối tượng Đạt, Công an đã thu giữ 42 chiếc điện thoại di động, 5 chiếc máy tính và 12 triệu đồng.



Bước đầu, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã gây ra 8 vụ đột nhập trộm cắp các cửa hàng điện thoại ở tỉnh Đắk Lắk và 3 vụ trộm cắp khác ở các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Phước với tổng giá trị tài sản trộm cắp gần 1 tỉ đồng.



Theo Cao Nguyên (NLĐO)